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    Житель Херсона привіз до Одеси гранати і сховав їх у супермаркеті

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    Злочинця поліція знайшла за добу&nbsp; - Житель Херсона привіз до Одеси гранати і сховав їх у супермаркеті
    Злочинця поліція знайшла за добу 
    фото: Нацполіція

    Перед тим, як знайти покупця на боєприпаси, чоловік зберігав «товар» у комірці камери схову торгового закладу

    Житель Херсона в Одесі мав намір продати п'ять гранат. Він привіз їх з собою і ховав в орендованій квартирі і в шафці супермаркету. Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

    «Боєприпаси 39-річний чоловік привіз в Одесу, щоб продати. Дві гранати він зберігав у камері схову одного із супермаркетів, інші - в орендованій квартирі. Вилучені предмети поліцейські направили на експертизу», – йдеться в повідомленні.

    Підозрілу сумку в осередку камери схову виявила адміністрація магазину. Про знахідку повідомили правоохоронцям.

    У ході огляду вибухотехніки виявили гранати РГД-5 із запалами до них.

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    Житель Херсона привіз до Одеси гранати і сховав їх у супермаркеті
    Житель Херсона привіз до Одеси гранати і сховав їх у супермаркеті
    Житель Херсона привіз до Одеси гранати і сховав їх у супермаркеті
    Житель Херсона привіз до Одеси гранати і сховав їх у супермаркеті

    Власник боєприпасів був знайдений менш ніж за добу і затриманий. Під час обшуку у квартирі у нього вилучили аналогічні боєприпаси.

    Звідки у херсонця гранати, з'ясовує слідство.

    Фігуранту оголосили про підозру, він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

    Теги: зброя Одеса граната боєприпаси Херсон поліція магазин
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    Житель Херсона привіз до Одеси гранати і сховав їх у супермаркеті