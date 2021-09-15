Житель Херсона привіз до Одеси гранати і сховав їх у супермаркеті

Перед тим, як знайти покупця на боєприпаси, чоловік зберігав «товар» у комірці камери схову торгового закладу

Житель Херсона в Одесі мав намір продати п'ять гранат. Він привіз їх з собою і ховав в орендованій квартирі і в шафці супермаркету. Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

«Боєприпаси 39-річний чоловік привіз в Одесу, щоб продати. Дві гранати він зберігав у камері схову одного із супермаркетів, інші - в орендованій квартирі. Вилучені предмети поліцейські направили на експертизу», – йдеться в повідомленні.

Підозрілу сумку в осередку камери схову виявила адміністрація магазину. Про знахідку повідомили правоохоронцям.

У ході огляду вибухотехніки виявили гранати РГД-5 із запалами до них.

Власник боєприпасів був знайдений менш ніж за добу і затриманий. Під час обшуку у квартирі у нього вилучили аналогічні боєприпаси.

Звідки у херсонця гранати, з'ясовує слідство.

Фігуранту оголосили про підозру, він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.