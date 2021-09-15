Житель Херсона привіз до Одеси гранати і сховав їх у супермаркеті
Перед тим, як знайти покупця на боєприпаси, чоловік зберігав «товар» у комірці камери схову торгового закладу
«Боєприпаси 39-річний чоловік привіз в Одесу, щоб продати. Дві гранати він зберігав у камері схову одного із супермаркетів, інші - в орендованій квартирі. Вилучені предмети поліцейські направили на експертизу», – йдеться в повідомленні.
Підозрілу сумку в осередку камери схову виявила адміністрація магазину. Про знахідку повідомили правоохоронцям.
У ході огляду вибухотехніки виявили гранати РГД-5 із запалами до них.
Власник боєприпасів був знайдений менш ніж за добу і затриманий. Під час обшуку у квартирі у нього вилучили аналогічні боєприпаси.
Звідки у херсонця гранати, з'ясовує слідство.
Фігуранту оголосили про підозру, він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.