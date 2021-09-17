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    Одесит погрожував підірвати гранату під час шкільного уроку

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    Чоловік прийшов в школу з гранатою - Одесит погрожував підірвати гранату під час шкільного уроку
    Чоловік прийшов в школу з гранатою
    скріншот з відео

    Правоохоронці роззброїли чоловіка, граната виявилася навчальною

    В Одесі чоловік прийшов на стадіон однієї зі шкіл, де у дітей тривало заняття, і погрожував підірвати гранату. Про це повідомляє «Думская».

    Зазначається, що інцидент стався в школі №86. А перед цим чоловіка з гранатою бачили в сусідньому продуктовому магазині.

    За словами очевидців, зайшовши в магазин, фігурант кричав, що збирається підірвати 86 школу.

    Згодом, як повідомила директор міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич, чоловік з гранатою прийшов на стадіон 86 школи, де проходив «Олімпійський урок», і погрожував дітям влаштувати вибух.

    Правоохоронців викликав один з присутніх на спортивному заході.

    Однак, як встановили вибухотехніки, граната виявилася навчальною.

    Зараз із затриманим працюють слідчі, з'ясовуються всі обставини і причини інциденту.

    Напередодні поліція повідомила, що житель Херсона привіз до Одеси гранати та сховав їх у супермаркеті. Власник боєприпасів був знайдений менш ніж за добу і затриманий. Під час обшуку у квартирі у нього вилучили аналогічні боєприпаси.

    Теги: вибух Одеса школа граната боєприпаси поліція чоловік стадіон магазин
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    Одесит погрожував підірвати гранату під час шкільного уроку