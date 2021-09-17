Одесит погрожував підірвати гранату під час шкільного уроку
Правоохоронці роззброїли чоловіка, граната виявилася навчальною
В Одесі чоловік прийшов на стадіон однієї зі шкіл, де у дітей тривало заняття, і погрожував підірвати гранату. Про це повідомляє «Думская».
Зазначається, що інцидент стався в школі №86. А перед цим чоловіка з гранатою бачили в сусідньому продуктовому магазині.
За словами очевидців, зайшовши в магазин, фігурант кричав, що збирається підірвати 86 школу.
Згодом, як повідомила директор міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич, чоловік з гранатою прийшов на стадіон 86 школи, де проходив «Олімпійський урок», і погрожував дітям влаштувати вибух.
Правоохоронців викликав один з присутніх на спортивному заході.
Однак, як встановили вибухотехніки, граната виявилася навчальною.
Зараз із затриманим працюють слідчі, з'ясовуються всі обставини і причини інциденту.
Напередодні поліція повідомила, що житель Херсона привіз до Одеси гранати та сховав їх у супермаркеті. Власник боєприпасів був знайдений менш ніж за добу і затриманий. Під час обшуку у квартирі у нього вилучили аналогічні боєприпаси.