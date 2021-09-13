У Києві горе-батьки з двома маленькими дітьми переходили дорогу в забороненому місці

Сімейство з коляскою перетнуло 6 полос руху транспорту

У центрі Києва сімейство з двома маленькими дітьми переходили жваву дорогу в забороненому для цього місці. Відповідне відео опублікував «Київ оперативний» в Facebook.

Інцидент зафіксували в центрі міста біля готелю «Дніпро».

«Батьки року»: всім сімейством, з дрібним в колясці прямо через 6 смуг ... І це все в 40 метрах від пішохідного переходу», – пише автор публікації.

На записі видно, як на дорогу раптово виходять батько з коляскою, а також, очевидно, його дружина і ще одна дитина за руку з нею. Наявність машин, що проїжджають повз, їх судячи з усього, зовсім не бентежить.

Нагадаємо, у Києві чоловік пішов на прогулянку з двомісячною дитиною, а повернуся додому напідпитку і без немовляти. Про зникнення дитини до поліції повідомила бабуся.