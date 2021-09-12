На Київщині локомотив протаранив вантажівку

Поліцейські Київщини встановлюють обставини ДТП на залізничному переїзді на Фастівщині

ДТП трапилось через несвоєчасне повідомлення про рух залізничного транспорту через переїзд

На Київщині біля селища Калинівка на залізничному переїзді сталося зіткнення вантажівки та локомотиву. Про це повідомляє поліція Київської області.

«Сьогодні, близько 14 години на під'їзній залізничній колії до селища Калинівка трапилось ДТП. Вантажівка DAF прямувала з селища Калинівка в сторону селища Данилівка, де на залізничному переїзді зіткнулась із локомотивом. Потерпілих немає. У вантажівки пошкоджено паливний бак», – йдеться у повідомленні.

За попередньою версією, ДТП трапилось через несвоєчасне повідомлення про рух залізничного транспорту через переїзд.

Раніше, до поліції на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що у місті Ірпені по вулиці Поповича сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілей.

На місце події направлено групу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу Бучанського районного управління поліції.

Правоохоронці встановили, що автомобіль марки Skoda рухаючись у напрямку Ірпеня здійснив зіткнення з попутним авто Dacia. Надалі автомобіль Dacia вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з авто Opel, який пісця цього в‘їхав у паркан.

Нагадаємо, у Київській області на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП за участю паломників-хасидів. Загинув громадянин Ізраїля.

Також у Києві на проспекті Степана Бандери зіткнулися автомобілі «Лада» та Renault Logan. Автопригода сталася поблизу станції метро «Почайна».