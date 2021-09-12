  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Бердянську п'яний депутат на BMW збив пішохода та намагався втекти

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нетверезий депутат намагався втікти з місця аварії - У Бердянську п'яний депутат на BMW збив пішохода та намагався втекти
    Нетверезий депутат намагався втікти з місця аварії
    Фото:zp.npu.gov.ua

    Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння

    У Бердянську Запорізької області на Мелітопольському шосе депутат міськради Микола Рудницький на своєму BMW Х5 зніс ліхтарний стовп і збив пішохода, повідомляє Telegram-канал «Україна зараз».

    Подія сталася ввечері 11 вересня на Мелітопольському шосе. В поліції підтвердили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

    Усвідомивши свою провину, чоловік намагався втекти з місця злочину. Однак його затримали небайдужі громадяни та передали правоохоронцям. Поліція виявила в крові водія 2,2 проміле алкоголю при допустимій нормі 0,2 проміле.

    Пішохода у важкому стані госпіталізували до лікарні. Чоловікові зробили операцію, і він вже прийшов до тями.

    Раніше колишній працівник прокуратури на території Рівненської області скоїв смертельну аварію. Її жертвою стала мама багатодітної родини, яка поверталась в свою домівку на скутері.

    Наїзд експравоохоронець скоїв опівночі. Коли розгледів, що накоїв, хотів накивати п’ятами. 35-річна мешканка області поспішала додому з роботи, коли її настиг кросовер. Її смерть була миттєва. А ось прокурорський працівник може уникнути покарання, стверджують рідні.

    Нагадаємо, під Києвом, на трасі у напрямку Переяслава, зіткнулися одразу декілька транспортних засобів: фура, легкове авто та два мікроавтобуси.

    Також у Києві на проспекті Степана Бандери зіткнулися автомобілі «Лада» та Renault Logan. Автопригода сталася поблизу станції метро «Почайна».

    Теги: ДТП депутат водій аварія Запорізька область поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Бердянську п'яний депутат на BMW збив пішохода та намагався втекти