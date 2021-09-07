ДТП у столиці на проспекті Бандери: авто перекинулося, є постраждалі (відео)

Через аварію заблоковані дві смуги в напрямку Північного моста

У Києві на проспекті Степана Бандери зіткнулися автомобілі «Лада» та Renault Logan. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Автопригода сталася поблизу станції метро «Почайна».

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Лада» не пропустив Renault, внаслідок чого сталось зіткнення. Від удару Renault перекинувся на бік.

Через аварію заблоковані дві смуги в напрямку Північного моста.

В автомобілі «Лада» було троє пасажирів, двоє з яких отримали травми. Першу домедичну допомогу постраждалим надав свiдок подiї.

На місце ДТП прибули поліцейські і карета швидкої допомоги.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 5 вересня, у Голосіївському районі зіштовхнулись два автомобілі.

Також, на Окружній дорозі у Києві сталась ДТП з бензовозом. Транспортний засіб врізався у відбійник на обочині дороги.