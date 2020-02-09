У Дніпрі сталася пожежа в гуртожитку: п’ятьох людей госпіталізували



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Під час гасіння на свіже повітря вивели 30 людей Фото: ДСНС

Під час пожежі врятовано 10 осіб, яких за допомогою апаратів на стисненому повітрі виведено по сходовим клітинам

У неділю, 9 лютого, у Дніпрі в дев’ятиповерховому гуртожитку сімейного типу сталася пожежа.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що внаслідок пожежі госпіталізували п’ятьох людей, одного із них – з опіками обличчя. Загоряння вдалося загасити за годину. Під час гасіння на свіже повітря вивели 30 людей.

«Займання виникло в кімнаті на шостому поверсі гуртожитку. На місце було направлено чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки та 16 вогнеборців. Постраждалі госпіталізовані до лікарень Дніпра, стан середнього ступеня важкості», - зазначили у ДСНС.

Під час пожежі врятовано 10 осіб, яких за допомогою апаратів на стисненому повітрі виведено по сходовим клітинам.

До слова, цього тижня на Київщині вогонь повністю знищив будинок.