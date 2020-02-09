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    Події в Україні

    У Дніпрі сталася пожежа в гуртожитку: п’ятьох людей госпіталізували

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    Під час гасіння на&nbsp;свіже повітря вивели 30 людей - У Дніпрі сталася пожежа в гуртожитку: п’ятьох людей госпіталізували
    Під час гасіння на свіже повітря вивели 30 людей
    Фото: ДСНС

    Під час пожежі врятовано 10 осіб, яких за допомогою апаратів на стисненому повітрі виведено по сходовим клітинам

    У неділю, 9 лютого, у Дніпрі в дев’ятиповерховому гуртожитку сімейного типу сталася пожежа.

    Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    Зазначається, що внаслідок пожежі госпіталізували п’ятьох людей, одного із них – з опіками обличчя. Загоряння вдалося загасити за годину. Під час гасіння на свіже повітря вивели 30 людей.

    «Займання виникло в кімнаті на шостому поверсі гуртожитку. На місце було направлено чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки та 16 вогнеборців. Постраждалі госпіталізовані до лікарень Дніпра, стан середнього ступеня важкості», - зазначили у ДСНС.

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    Під час пожежі врятовано 10 осіб, яких за допомогою апаратів на стисненому повітрі виведено по сходовим клітинам.

    До слова, цього тижня на Київщині вогонь повністю знищив будинок.

    пожежа ДСНС Дніпро рятувальники будинок
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