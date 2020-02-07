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    На Херсонщині вантажівка протаранила АЗС і загорілась: фото, відео

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    Жертв і постраждалих внаслідок пожежі немає - На Херсонщині вантажівка протаранила АЗС і загорілась: фото, відео
    Жертв і постраждалих внаслідок пожежі немає
    Фото: ДСНС

    Водій вантажівки не впорався з керуванням і зіткнувся з модулем газової автозаправної станції, який через пошкодження запалав

    У п’ятницю ввечері у Херсонській області вантажівка врізалася в ємність з газом на АЗС. Внаслідок зіткнення спалахнула пожежа.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Зазначається, що у Бериславському районі Херсонської області водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням і зіткнувся з модулем газової автозаправної станції. Через пошкодження модуль запалав.

    Станом на 20:05 пожежу було локалізовано на площі в 50 кв.м., а о 20:50 рятувальники відзвітували про повну ліквідацію вогню.

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    На Херсонщині вантажівка протаранила АЗС і загорілась: фото, відео
    На Херсонщині вантажівка протаранила АЗС і загорілась: фото, відео
    На Херсонщині вантажівка протаранила АЗС і загорілась: фото, відео

    «Жертв і постраждалих немає. До гасіння залучено 15 чоловік особового складу та чотири одиниці техніки обласної ДСНС», - додали у відомстві.

    Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві сталася велика пожежа: загорілася СТО з автівками.

    пожежа ДСНС Херсонщина вантажівки водій АЗС рятувальники
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