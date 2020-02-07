На Херсонщині вантажівка протаранила АЗС і загорілась: фото, відео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жертв і постраждалих внаслідок пожежі немає Фото: ДСНС

Водій вантажівки не впорався з керуванням і зіткнувся з модулем газової автозаправної станції, який через пошкодження запалав

У п’ятницю ввечері у Херсонській області вантажівка врізалася в ємність з газом на АЗС. Внаслідок зіткнення спалахнула пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що у Бериславському районі Херсонської області водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням і зіткнувся з модулем газової автозаправної станції. Через пошкодження модуль запалав.

Станом на 20:05 пожежу було локалізовано на площі в 50 кв.м., а о 20:50 рятувальники відзвітували про повну ліквідацію вогню.

«Жертв і постраждалих немає. До гасіння залучено 15 чоловік особового складу та чотири одиниці техніки обласної ДСНС», - додали у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві сталася велика пожежа: загорілася СТО з автівками.