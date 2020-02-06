На Київщині вогонь повністю знищив будинок (фото)



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Рятувальники понад три години боролися з вогнем

У середу, 5 лютого, сталася пожежа у приватному житловому будинку в с. Кулаженці Броварського району. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Броварського району о 18:45.

На місце виклику було направлено рятувальників 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари та СПК Русанів.

По прибуттю рятувальниками було встановлено, що пожежа сталася у будинку по всій площі, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Пожежу було локалізовано о 20:08 та повністю ліквідовано о 22:30.

На місці події працювали 13 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, у ніч на 5 лютого сталася пожежа у приватному будинку на вул. Прокоповича у Дарницькому районі столиці. Під час ліквідації загорання рятувальники виявили тіло чоловіка.

Нещодавно у Броварах невідомі особи в торгівельному залі супермаркету підпалили предмет, який спричинив задимлення.