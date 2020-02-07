Підпал авто журналістки: суд відправив 19-річного студента під домашній арешт
Підозрюваний у підпалі перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом у Львові
Галицький районний суд Львова відправив під цілодобовий домашній арешт 19-річного студента, якого підозрюють у підпалі авто львівської журналістки «Радіо Свобода» Галини Терещук.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Львівської області.
«Підозрюваний перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом у Львові», - заявила речниця прокуратури Львівщини Юлія Шевченко.
Згідно з рішенням суду, він перебуватиме під домашнім арештом протягом двох місяців, до 6 квітня 2020 року. Суд задовольнив клопотання прокуратури.
Ухвала може бути оскаржена протягом п’яти днів.
Нагадаємо, у ніч на 30 січня у Львові невідомий підпалив автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук. Вогнем було пошкоджено передню частину кузова та моторний відсік. Ніхто з людей не постраждав. Кримінальне провадження відкрили за статтею «умисне знищення або пошкодження майна журналіста».
6 лютого прокурорка Львівщини повідомила про затримання підозрюваного.
Відомо, що підозрюваний у підпалі автомобіля журналістки після втечі з місця злочину кілька разів змінював зовнішній вигляд.