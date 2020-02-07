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    Кримінал

    Підпал авто журналістки: суд відправив 19-річного студента під домашній арешт

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    Домашній арешт затриманому призначено до 6 квітня 2020 року - Підпал авто журналістки: суд відправив 19-річного студента під домашній арешт
    Домашній арешт затриманому призначено до 6 квітня 2020 року

    Підозрюваний у підпалі перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом у Львові

    Галицький районний суд Львова відправив під цілодобовий домашній арешт 19-річного студента, якого підозрюють у підпалі авто львівської журналістки «Радіо Свобода» Галини Терещук.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Львівської області.

    «Підозрюваний перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом у Львові», - заявила речниця прокуратури Львівщини Юлія Шевченко.

    Згідно з рішенням суду, він перебуватиме під домашнім арештом протягом двох місяців, до 6 квітня 2020 року. Суд задовольнив клопотання прокуратури.

    Ухвала може бути оскаржена протягом п’яти днів.

    Нагадаємо, у ніч на 30 січня у Львові невідомий підпалив автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук. Вогнем було пошкоджено передню частину кузова та моторний відсік. Ніхто з людей не постраждав. Кримінальне провадження відкрили за статтею «умисне знищення або пошкодження майна журналіста».

    6 лютого прокурорка Львівщини повідомила про затримання підозрюваного.

    Відомо, що підозрюваний у підпалі автомобіля журналістки після втечі з місця злочину кілька разів змінював зовнішній вигляд.

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