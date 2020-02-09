Львівські поліцейські дорогою в зону ООС допомогли водію загасити палаюче авто (відео)



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Поліцейські скористались вогнегасником, який був у автобусі та загасили вогонь

Очевидцями пожежі правоохоронці стали при в’їзді у Київ – вони загасили «Ауді» дочекались екіпажу патрульної поліції та поїхали далі на схід України.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Бійці батальйону поліції особливого призначення «Львів» та зведеного загону поліції Львівщини 8 лютого в порядку ротації вирушили у зону проведення Операції об’єднаних сил.

Близько 20.00, коли службовий автобус в’їхав у місто Київ, правоохоронці побачили на узбіччі дороги автомобіль «Ауді», у якого горів моторний відсік. Власник автомобіля не міг самотужки збити полум’я, тому зупиняв транспортні засоби та просив допомоги в інших водіїв.

Бійці відгукнутись на прохання чоловіка – вони скористались вогнегасником, який був у автобусі та загасили вогонь, після чого дочекались екіпажу патрульних поліцейських і, переконавшись, що їх допомога більше не потрібна, вирушили далі на схід України.

«Справжній поліцейський завжди має бути там, де люди потребують його допомоги – навіть якщо це місто Київ, а він їде зі Львова у зону ООС. Насправді, мені дуже приємно працювати з такими відповілальними хлопцями – іншого від них у такій ситуації я не очікував», – зазначив очільник поліції Львівщини Василь Віконський.

Як повідомлялося, у Росії автобус із заробітчанами з «ЛНР» потрапив в ДТП, є загиблі.

Нагадаємо, в Угорщині у масштабній ДТП загинули двоє українців, семеро поранені.

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