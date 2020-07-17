У Дніпрі водій маршрутки виштовхнув пасажира без маски (відео)



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На відео, яке зняли очевидці, видно, як водій підходить до пасажира, хапає його, і виштовхує з салону Скріншот з відео

Водій стверджує, що тричі просив пасажира-порушника залишити транспорт, але той не схухався

У Дніпрі водій маршрутки №40 застосував силу щодо пасажира, який перебував у салоні без маски.

При цьому він заявив, що тричі просив молодого чоловіка покинути маршрутку, але той ніяк не реагував на слова водія.

На відео, яке зняли очевидці, видно, як водій підходить до пасажира, хапає його, і виштовхує з салону за те, що він сидів без маски.

На відео також чутно, що пасажир говорить про те, що він сам вийде. Але водій йому відповів, що вже три рази просив його залишити транспорт.

Нагадаємо, раніше водія автобуса побили до смерті за відмову впускати пасажирів без масок.