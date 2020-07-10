Зіткнулись лоб у лоб: у нічній ДТП в Дніпрі загинули дві людини, троє постраждали



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Смертельна ДТП у Дніпрі сталась в ніч на 10 липня Фото: Інформатор

У Дніпрі на швидкості сталося лобове зіткнення двох автомобілів, в результаті чого двоє людей загинули

Минулої ночі на Полтавському шосе міста Дніпро сталося лобове зіткнення Volkswagen і Ford. Двоє людей загинули на місці, ще двох з травмами середнього ступеня тяжкості і одну вкрай «важку» з місця аварії забрала швидка допомога. Про це в п'ятницю, 10 липня, повідомляє «Информатор».

На місці працювало кілька екіпажів патрульної поліції, три бригади швидкої допомоги і два пожежні підрозділи.

ДТП сталася близько о 23:00 біля заправки UPG. За попередньою інформацією від поліції, Volkswagen Crafter їхав по Полтавському шосе в бік виїзду з міста. Перед ним почав пригальмовувати MAN, щоб пропустити транспорт і повернути ліворуч.

«Невідомо, чи то чоловік не помітив вантажівку, чи то не встиг зреагувати на маневр, або навмисно пішов на випередження. У кінцевому підсумку Volkswagen виїхав через дві суцільні на зустрічну смугу руху, де «в лоб» вдарив Ford Focus», - йдеться в повідомленні.

У легковому автомобілі були троє людей. Два пасажири - 54-річний чоловік і 32-річна жінка - від отриманих травм загинули на місці. Водія у важкому стані забрала швидка в обласну лікарню імені Мечникова. У салоні Volkswagen були двоє чоловіків: 25-річний водій серйозно не постраждав, а пасажир отримав травми середнього ступеня тяжкості. Обох для надання допомоги медики забрали в 6 міську лікарню. Крім цього, водій мікроавтобуса пройшов тест на драгері на наявність алкоголю в крові - прилад показав 0%.

На місці події працювали кілька екіпажів патрульної поліції, три бригади швидкої допомоги і два пожежні підрозділи. Рятувальники зняли клеми з акумуляторів і змили пальне з проїжджої частини. Правоохоронці встановлюють деталі події.