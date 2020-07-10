  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зіткнулись лоб у лоб: у нічній ДТП в Дніпрі загинули дві людини, троє постраждали

    • Розсилка
    Смертельна&nbsp;<span>ДТП у Дніпрі сталась в ніч на 10 липня&nbsp;</span> - Зіткнулись лоб у лоб: у нічній ДТП в Дніпрі загинули дві людини, троє постраждали
    Смертельна ДТП у Дніпрі сталась в ніч на 10 липня 
    Фото: Інформатор

    У Дніпрі на швидкості сталося лобове зіткнення двох автомобілів, в результаті чого двоє людей загинули

    Минулої ночі на Полтавському шосе міста Дніпро сталося лобове зіткнення Volkswagen і Ford. Двоє людей загинули на місці, ще двох з травмами середнього ступеня тяжкості і одну вкрай «важку» з місця аварії забрала швидка допомога. Про це в п'ятницю, 10 липня, повідомляє «Информатор».

    На місці працювало кілька екіпажів патрульної поліції, три бригади швидкої допомоги і два пожежні підрозділи.

    ДТП сталася близько о 23:00 біля заправки UPG. За попередньою інформацією від поліції, Volkswagen Crafter їхав по Полтавському шосе в бік виїзду з міста. Перед ним почав пригальмовувати MAN, щоб пропустити транспорт і повернути ліворуч.

    «Невідомо, чи то чоловік не помітив вантажівку, чи то не встиг зреагувати на маневр, або навмисно пішов на випередження. У кінцевому підсумку Volkswagen виїхав через дві суцільні на зустрічну смугу руху, де «в лоб» вдарив Ford Focus», - йдеться в повідомленні.

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    Зіткнулись лоб у лоб: у нічній ДТП в Дніпрі загинули дві людини, троє постраждали
    Зіткнулись лоб у лоб: у нічній ДТП в Дніпрі загинули дві людини, троє постраждали
    Зіткнулись лоб у лоб: у нічній ДТП в Дніпрі загинули дві людини, троє постраждали
    Зіткнулись лоб у лоб: у нічній ДТП в Дніпрі загинули дві людини, троє постраждали
    Зіткнулись лоб у лоб: у нічній ДТП в Дніпрі загинули дві людини, троє постраждали
    Зіткнулись лоб у лоб: у нічній ДТП в Дніпрі загинули дві людини, троє постраждали
    Зіткнулись лоб у лоб: у нічній ДТП в Дніпрі загинули дві людини, троє постраждали
    Зіткнулись лоб у лоб: у нічній ДТП в Дніпрі загинули дві людини, троє постраждали
    Зіткнулись лоб у лоб: у нічній ДТП в Дніпрі загинули дві людини, троє постраждали
    Зіткнулись лоб у лоб: у нічній ДТП в Дніпрі загинули дві людини, троє постраждали
    Зіткнулись лоб у лоб: у нічній ДТП в Дніпрі загинули дві людини, троє постраждали
    Зіткнулись лоб у лоб: у нічній ДТП в Дніпрі загинули дві людини, троє постраждали
    Зіткнулись лоб у лоб: у нічній ДТП в Дніпрі загинули дві людини, троє постраждали
    Зіткнулись лоб у лоб: у нічній ДТП в Дніпрі загинули дві людини, троє постраждали
    Зіткнулись лоб у лоб: у нічній ДТП в Дніпрі загинули дві людини, троє постраждали
    Зіткнулись лоб у лоб: у нічній ДТП в Дніпрі загинули дві людини, троє постраждали
    Зіткнулись лоб у лоб: у нічній ДТП в Дніпрі загинули дві людини, троє постраждали
    Зіткнулись лоб у лоб: у нічній ДТП в Дніпрі загинули дві людини, троє постраждали
    Зіткнулись лоб у лоб: у нічній ДТП в Дніпрі загинули дві людини, троє постраждали
    Зіткнулись лоб у лоб: у нічній ДТП в Дніпрі загинули дві людини, троє постраждали
    Зіткнулись лоб у лоб: у нічній ДТП в Дніпрі загинули дві людини, троє постраждали
    Зіткнулись лоб у лоб: у нічній ДТП в Дніпрі загинули дві людини, троє постраждали

    У легковому автомобілі були троє людей. Два пасажири - 54-річний чоловік і 32-річна жінка - від отриманих травм загинули на місці. Водія у важкому стані забрала швидка в обласну лікарню імені Мечникова. У салоні Volkswagen були двоє чоловіків: 25-річний водій серйозно не постраждав, а пасажир отримав травми середнього ступеня тяжкості. Обох для надання допомоги медики забрали в 6 міську лікарню. Крім цього, водій мікроавтобуса пройшов тест на драгері на наявність алкоголю в крові - прилад показав 0%.

    На місці події працювали кілька екіпажів патрульної поліції, три бригади швидкої допомоги і два пожежні підрозділи. Рятувальники зняли клеми з акумуляторів і змили пальне з проїжджої частини. Правоохоронці встановлюють деталі події.

     

    ДТП Дніпро смерть водій рятувальники транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ