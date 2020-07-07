  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Водія автобуса побили до смерті за відмову впускати пасажирів без масок

    • Розсилка
    <p>На водія накинулися розлючені пасажири, яких він не пустив в салон без масок</p> - Водія автобуса побили до смерті за відмову впускати пасажирів без масок

    На водія накинулися розлючені пасажири, яких він не пустив в салон без масок

    Фото: Sud Ouest

    Водій автобуса намагався не пустити порушників у салон, проте отримав кілька сильних ударів, зокрема і в область голови

    У Франції група розлючених пасажирів, яких водій відмовився впускати в транспорт без засобів індивідуального захисту, забила його до такого стану, при якому у нього діагностували смерть мозку.

    Про це, в понеділок, 6 липня, повідомляє видання SudOuest.

    Зазначається, що буйні пасажири намагалися сісти в автобус в містечку Байонна, у них не було ні масок, ні квитків. Коли водій автобуса, чоловік старший 50, спробував перегородити їм шлях в салон, він отримав кілька сильних ударів, зокрема і в область голови.

    «Один з нападників в даний час затриманий, а інші знаходяться в розшуку. Водія в несвідомому стані доставили в лікарню, а в понеділок лікарі оголосили про смерть мозку», – повідомили джерела поліції в місті, розташованому неподалік від популярного курорту Біарріц на Південно-Заході Франції.

    В знак протесту кілька колег загиблого відмовилися виводити автобуси на лінії, через що регіональне сполучення порушено.

    Компанія-організатор автобусних перевезень виступила на підтримку свого співробітника і заявила про те, що організований страйк є абсолютно законним.

    В останні дні, як підкреслює видання, кількість агресивних нападів у Франції значно зросла.

    «Пасажири обрушують свій гнів на водіїв, які ні в чому не винні – вони всього лише виконують розпорядження влади», – заявили перевізники.

    До слова, індійський бізнесмен купив золоту маску, щоб захиститись від коронавірусу.

    Як відомо, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      49043
    • Хворіють
      26078
    • Одужали
      21703
    • Померли
      1262

    Нагадаємо, станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людини.

    Читайте також статтю:
      медицина Франція вбивство смерть водій транспорт страйк
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ