Водія автобуса побили до смерті за відмову впускати пасажирів без масок



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На водія накинулися розлючені пасажири, яких він не пустив в салон без масок Фото: Sud Ouest

Водій автобуса намагався не пустити порушників у салон, проте отримав кілька сильних ударів, зокрема і в область голови

У Франції група розлючених пасажирів, яких водій відмовився впускати в транспорт без засобів індивідуального захисту, забила його до такого стану, при якому у нього діагностували смерть мозку.

Про це, в понеділок, 6 липня, повідомляє видання SudOuest.

Зазначається, що буйні пасажири намагалися сісти в автобус в містечку Байонна, у них не було ні масок, ні квитків. Коли водій автобуса, чоловік старший 50, спробував перегородити їм шлях в салон, він отримав кілька сильних ударів, зокрема і в область голови.

«Один з нападників в даний час затриманий, а інші знаходяться в розшуку. Водія в несвідомому стані доставили в лікарню, а в понеділок лікарі оголосили про смерть мозку», – повідомили джерела поліції в місті, розташованому неподалік від популярного курорту Біарріц на Південно-Заході Франції.

В знак протесту кілька колег загиблого відмовилися виводити автобуси на лінії, через що регіональне сполучення порушено.

Компанія-організатор автобусних перевезень виступила на підтримку свого співробітника і заявила про те, що організований страйк є абсолютно законним.

В останні дні, як підкреслює видання, кількість агресивних нападів у Франції значно зросла.

«Пасажири обрушують свій гнів на водіїв, які ні в чому не винні – вони всього лише виконують розпорядження влади», – заявили перевізники.

До слова, індійський бізнесмен купив золоту маску, щоб захиститись від коронавірусу.

Як відомо, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям.

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Нагадаємо, станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людини.