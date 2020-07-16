«Укрзалізниця» запускає 12 електричок на Донеччині



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Ще два потяги запустять з наступного понеділка

Потяги відновлюють роботу 16-17 липня

Компанія «Укрзалізниця» відновила курсування 12 приміських поїздів на Донецькій залізниці. Більшість маршрутів стали доступними для проїзду вже відсьогодні, 16 липня.

Про це повідомиляє пресслужба перевізника.

Так, з 16-17 липня курсуватимуть такі приміські поїзди:

№7057 Лозова - Костянтинівка;

№6333 Лозова - Павлоград-1;

№6334 Павлоград-1 - Покровський;

№6331 Покровськ - Павлоград-1;

№6332 Павлоград-1 - Лозова;

№6152 Чаплине - Авдіївка;

№6441 Сватове - Попасна;

№6442 Попасна - Сватове;

№6447 Сватове - Попасна;

№ 6448 Попасна - Сватове.

З 20 липня:

№6481 Лантратівка - Кондрашевська-Нова (окрім середи);

№6482 Кондрашевська-Нова - Лантратівка (окрім середи).

Нагадаємо, що із 16 липня у поїздах далекого сполучення, що прямують з Києва та зворотно, квитки можна купити на 100% місць. Це стосується і транзитних поїздів через столицю України.

Для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.

Як повідомлялося, у разі покращення епідемічної ситуації «Укрзалізниця» планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення.

До слова, 15 липня комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури проголосував за висловлення недовіри правлінню «Укрзалізниці».