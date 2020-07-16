«Укрзалізниця» запускає 12 електричок на Донеччині
Потяги відновлюють роботу 16-17 липня
Компанія «Укрзалізниця» відновила курсування 12 приміських поїздів на Донецькій залізниці. Більшість маршрутів стали доступними для проїзду вже відсьогодні, 16 липня.
Про це повідомиляє пресслужба перевізника.
Так, з 16-17 липня курсуватимуть такі приміські поїзди:
- №7057 Лозова - Костянтинівка;
- №6333 Лозова - Павлоград-1;
- №6334 Павлоград-1 - Покровський;
- №6331 Покровськ - Павлоград-1;
- №6332 Павлоград-1 - Лозова;
- №6152 Чаплине - Авдіївка;
- №6441 Сватове - Попасна;
- №6442 Попасна - Сватове;
- №6447 Сватове - Попасна;
- № 6448 Попасна - Сватове.
З 20 липня:
- №6481 Лантратівка - Кондрашевська-Нова (окрім середи);
- №6482 Кондрашевська-Нова - Лантратівка (окрім середи).
Нагадаємо, що із 16 липня у поїздах далекого сполучення, що прямують з Києва та зворотно, квитки можна купити на 100% місць. Це стосується і транзитних поїздів через столицю України.
Для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.
Як повідомлялося, у разі покращення епідемічної ситуації «Укрзалізниця» планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення.
До слова, 15 липня комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури проголосував за висловлення недовіри правлінню «Укрзалізниці».