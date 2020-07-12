На Херсонщині працівники нічних клубів перекривали міст через Дніпро



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Протягом години активісти п’ять разів перекривали рух транспорту Фото: ХМН

Підприємці виступають проти обмеження роботи розважальних закладів до 23 години

На Херсонщині працівники нічних клубів та ресторатори перекривали Антонівський міст через Дніпро на знак протесту проти обмеження роботи розважальних закладів до 23 години.

Про це у коментарі «Укрінформу» повідомила начальниця відділу комунікації Нацполіції в Херсонській області Тетяна Пшонь.

«Протягом години п’ять разів перекривали рух транспорту – частково пропускали транспорт, потім знову здійснювали безперервний рух по пішохідному переходу, потім знову пропускали транспорт. Участь в акції брали близько 80 осіб – підприємців, які незгодні з обмеженням роботи після 23 години», – зазначила вона.

У свою чергу, голова ОДА Юрій Гусєв додав у Facebook, що зустрівся з представниками нічних клубів та закладів харчування Херсонщини, а до цього мав телефонну розмову з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком.

«Переслав пану міністру своє звернення на адресу прем‘єр-міністра України, яке ми направили в Кабінет міністрів України ще в п‘ятницю. Олександр Ткаченко пообіцяв це питання підняти завтра з самого ранку на урядовій нараді під головуванням Дениса Шмигаля. Чекаємо на відповідне рішення Кабінету міністрів», – повідомив Гусєв.

Як відомо, 8 липня Кабінет міністрів дозволив працювати закладам культури та нічним клубам до 23:00 в умовах карантину.

До слова, за добу на Херсонщині не виявили жодного випадку коронавірусу.

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Як повідомлялося, станом на ранок 12 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадки коронавірусу, це на 122 випадки менше, ніж 11 липня (800). Загалом в Україні інфікувалися 53,5 тис. осіб.