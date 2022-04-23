У «ДНР» майже не залишилось «народних міліціонерів» – загинули в боях під Маріуполем

За час участі у бойових діях «МВС ДНР» зазнало великих втрат

Брак «правоохоронців» ускладнив подальшу примусову мобілізацію

У боях на маріупольському напрямку окупанти залучили весь особовий склад так званої «МВС ДНР». Включно з військовослужбовцями «внутрішніх військ ДНР» і курсантами «Донецької академії МВС». Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Встановлено, що за час участі у бойових діях «МВС ДНР» зазнало великих втрат:

Маріупольський напрямок:

до 1000 чол. безповоротні втрати в т.ч. 26 курсантів;

понад 2800 чол. санітарні втрати.

Інші напрямки:

близько 500 чол. безповоротні втрати;

близько 2100 чол. санітарні втрати.

Брак «правоохоронців» призвів до погіршення ситуації з підтримкою «громадського правопорядку» і значно ускладнив подальшу примусову мобілізацію.

«Міністр внутрішніх справ ДНР» ухвалив рішення про призначення спеціального службового розслідування відносно начальника «Донецької академії МВС» та начальників апарату «ВВ МВС» за фактом втрат серед особового складу.

Раніше стало відомо, що російська армія на сьогодні закінчує перегрупування військ та намагається визначити найбільш вразливі місця ЗС України, щоб почати широкомасштабний наступ у Донецькому операційному районі.

Також повідомлялося, аби посилити наступ сході України, росіяни поповнюють резерви живої сили. Зокрема, в Донецьку область могли перекинути бійців групи «Вагнера».

Нагадаємо, Збройні сили України проводять успішні контратаки, тому за останні 24 години російські війська не зуміли істотного просунутися. За два місяці війни Росії так і не вдалося встановити контроль над повітряним простором в жодній з областей. Про це ідеться у свіжому звіті британської розвідки.