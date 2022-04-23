Українські захисники успішно стримують окупантів контратаками – британська розвідка

Російські військово-повітряні і морські сили не встановили контроль в жодній з областей

Збройні сили України проводять успішні контратаки, тому за останні 24 години російські війська не зуміли істотного просунутися. За два місяці війни Росії так і не вдалося встановити контроль над повітряним простором в жодній з областей. Про це ідеться у свіжому звіті британської розвідки.

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Повідомляється, що попри збільшену активність, російські війська за останні 24 години не добилися значних успіхів, оскільки українські контратаки продовжують перешкоджати їх зусиллям.

«Російські військово-повітряні і морські сили не встановили контроль в жодній з областей через ефективність української повітряної і морської оборони, що знижує їх здатність домогтися помітного прогресу», – сказано в звіті.

Крім того, незважаючи на заяву влади Росії про нібито взяття Маріуполя, в місті тривають запеклі бої, що ще більше уповільнює російський наступ на Донбасі.

Нагадаємо, розпочалася п’ятдесят дев’ята протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Противник наступає у Східній операційній зоні, аби розгромити угруповання Об’єднаних сил, встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та забезпечити сухопутний шлях між зазначеними територіями та окупованим Кримом.