Росія перекинула 200 вагнерівців до Новобахмутівки

Бійці приватної військової компанії імовірно проводитимуть розвідку

Аби посилити наступ сході України, росіяни поповнюють резерви живої сили. Зокрема, в Донецьку область могли перекинути бійців групи «Вагнера». Про це повідомили у зведенні Генерального штабу 23 квітня.

Наразі йдеться про близько 200 вагнерівців. Бійці приватної військової компанії можуть дислокуватись біля Новобахмутівки. Ймовірно, вони уточнюватимуть порядок взаємодії, вивчатимуть характер місцевості та проводитимуть розвідку. Інформацію наразі уточнюють, наголосили у Генштабі .

До слова, на Донецькому напрямку ворог наступає вздовж усієї лінії зіткнення. Окупанти зосереджують основні зусилля на Сєверодонецькому напрямку. Крім того, триває наступ у напрямку Новотошківського та штурмові дії у районах Рубіжного, Попасної і Мар’їнки.

Нагадаємо, Збройні сили України проводять успішні контратаки, тому за останні 24 години російські війська не зуміли істотного просунутися. За два місяці війни Росії так і не вдалося встановити контроль над повітряним простором в жодній з областей. Про це ідеться у свіжому звіті британської розвідки.

Раніше омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що російські військові втягують у ведення бойових дій підлітків з тимчасово окупованих територій України.