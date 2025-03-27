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Росія призначила нового «главу уряду ДНР»

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Росія призначила нового «главу уряду ДНР»
Раніше Андрій Чертков був «першим заступником голови уряду»
фото з відкритих джерел

Чертков народився і зробив кар'єру в Росії

Новим виконувачем обов’язків так званого «голови уряду Донецької народної республіки» став чиновник із Нижньогородської області Росії Андрій Чертков. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ватажка окупантів «ДНР» Дениса Пушиліна.

«Призначаю тимчасово виконуючим обов'язки голови уряду ДНР Андрія Черткова, який добре себе зарекомендував на посаді першого заступника», – заявив Пушилін.

Перед тим новопризначений чиновник був «першим заступником голови уряду». Чертков замінив на посаді «прем’єра» Євгена Солнцева.

26 березня російський диктатор Володимир Путін запропонував «голові» так званого «уряду ДНР» Євгену Солнцеву стати тимчасовим виконувачем обов'язків губернатора Оренбурзької області РФ. «Хочу вам запропонувати нове місце роботи, з ширшим обсягом, більшим обсягом – це очолити Оренбурзьку область», – заявив Путін.

Як відомо, Чертков народився і зробив кар'єру в Росії, за фахом – «учитель фізики та астрономії», приїхав в окупований Донбас 2022 року, був «міністром вугілля та енергетики», і потім «заступником голови уряду «ДНР». З 16 травня 2023 року – «перший заступник голови уряду «ДНР».

Нагадаємо, син Віктора Януковича Олександр був одним із найуспішніших інвесторів будівництв у Донецьку. Його компанії звели там житлові та офісні будівлі. Але елітні офіси та недобудоване житло, які їм належали, а це загалом понад 100 поверхів – влада так званої «ДНР» визнала «безгосподарними» та націоналізувала.

Окупаційна влада під виглядом так званої «націоналізації» масово відбирає домівки та квартири людей на окупованих частинах Донеччини. 

Росіяни крадуть житло на окупованих територіях: «нічийні» квартири та будинки займають колаборанти, військові та переселенці з РФ. До лав армії російська пропаганда тепер відкрито зазиває, зокрема, обіцянками квартир у Києві та Одесі. У 2023 році вийшов агітаційний ролик, у якому російські солдати прямо в окопі під час бою обговорюють свої «мрії» про життя після війни. Один із загарбників заявляє, що хотів би отримати квартиру на Печерських пагорбах у Києві, а інший – оселитися біля моря в Одесі. «Выбери город своей мечты» – так у ролику твердить пропаганда РФ.

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Теги: «ДНР»

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