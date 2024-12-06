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Прокуратура скерувала до суду черговий обвинувальний акт проти ватажка «ДНР»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Прокуратура скерувала до суду черговий обвинувальний акт проти ватажка «ДНР»
27 грудня 2023 року «голову ДНР» Пушиліна вже було заочно засуджено за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність
фото: росЗМІ

19 лютого 2022 року з метою ведення агресивної війни проти України «голова ДНР» вступив у змову з вищим політичним керівництвом РФ

Ватажка «ДНР» Дениса Пушиліна судитимуть за організацію примусової мобілізації громадян на війну проти України. Про це повідомила прокуратура Донецької області.

«Прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду черговий обвинувальний акт стосовно так званого очільника квазіреспубліки «ДНР». Цього разу – за фактом порушення законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 19 лютого 2022 року з метою ведення агресивної війни проти України «голова ДНР» вступив у змову з вищим політичним керівництвом РФ та оголосив загальну мобілізацію на тимчасово окупованій російськими військами території Донеччини. Виконуючи вказівки Кремля, очільник псевдодержавного утворення підписав низку юридично нікчемних «указів». При цьому заради збільшення чисельності окупаційних військ обвинувачений змінив граничний вік призовників з 55 до 65 років.

«Завдяки вказаним діям учасники незаконних збройних формувань у складі регулярної армії РФ здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. На виконання «указу» ватажка псевдореспубліки підпорядковані йому співробітники «військкоматів» й командири ворожих підрозділів залякують громадян України кримінальною відповідальністю за відмову воювати проти нашої держави», – заявили у прокуратурі.

Тут наголосили, що усі ці дії є грубим порушенням вимог статей 4, 8, 51, 147 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, а також ст. 23 Гаазької конвенції про закони та звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року.

Облпрокуратура нагадала, що 27 грудня 2023 року «голову ДНР» Пушиліна вже було заочно засуджено за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Йому призначено покарання у виді 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, пов’язаних з наданням публічних послуг, виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на 15 років й конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру гауляйтеру Донеччини Денису Пушиліну та його спільникам Елеонорі Федоренко та Світлані Майбороді, які депортували 31 дитину до пансіонату Путіна. Про це повідомляє СБУ.

«За даними слідства, після повномасштабного вторгнення Росії неповнолітніх громадян України звозили до пансіонату «Поляни» у Підмосков’ї, який входить до структури управління справами президента РФ. Мова йде про 16 неповнолітніх хлопців та 15 дівчат», – йдеться у повідомленні.

Також у вересні 2022 року Служба безпеки України повідомила про підозри 16 організаторам псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя, серед яких і Денис Пушилін.

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Теги: прокуратура прокурор самоврядування населення Денис Пушилін «ДНР»

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