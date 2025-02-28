«Ця квартира тепер не ваша!». Історія наймасштабнішого у світі мародерства

Росіяни крадуть житло на окупованих територіях: «нічийні» квартири та будинки займають колаборанти, військові та переселенці з РФ

На початку вторгнення Наталія Семченко (ім’я змінено) з родиною покинула рідну домівку у Маріуполі. Сім’я вимушено перебралася до Києва. Але вже у 2024 році жінці довелося повернутися в окуповане місто. Дорога виявилася не з легких: просто в одному з московських аеропортів із Наталією проводилися кількагодинні «фільтраційні заходи». Російські спецслужби з’ясовували цілі її візиту до Маріуполя і чи була вона не шпигунка ЗСУ. Пройшовши перевірку, жінка добралася до окупованого міста. Метою її довгої і тяжкої подорожі була одна – підтвердити власність на своє житло. Цей шлях тепер проходять тисячі людей, які з 2014-го тікали від росіян.

Річ у тім, що окупаційна влада під виглядом так званої «націоналізації» масово відбирає домівки та квартири людей на окупованих частинах Донеччини. Росіяни використовують бюрократичні формулювання про «облік безхазяйного майна», але фактично вони так узаконюють масштабне майнове мародерство на захоплених територіях. Ще у перші дні перехоплення українських спецслужб свідчили: окупанти розповідають в телефонних розмовах, що їм обіцяне житло навіть у Києві, на який насувалися ворожі війська. Тоді видавалося, що такі розмови – максимум брехня російських командирів, які усілякими способами стимулювали свої підрозділи. Проте тепер ці розмови вже не видаються такою маячнею.

Схема «націоналізації» житла українців вже відпрацьована на окупованих територіях: спочатку майно оголошується «безхазяйним», потім передається на баланс окупаційної адміністрації, а вже звідти – розподіляється між колаборантами та приїжджими з Росії. При цьому справжні власники житла дізнаються про втрату своїх домівок постфактум.

Більше подробиць наймасштабнішого мародерства у світі – у матеріалі «Главкома».

До лав армії російська пропаганда тепер відкрито зазиває, зокрема, обіцянками квартир у Києві та Одесі. У 2023 році вийшов агітаційний ролик, у якому російські солдати прямо в окопі під час бою обговорюють свої «мрії» про життя після війни. Один із загарбників заявляє, що хотів би отримати квартиру на Печерських пагорбах у Києві, а інший – оселитися біля моря в Одесі. «Выбери город своей мечты» – так у ролику твердить пропаганда РФ. І задля цього треба всього лише долучитися до збройних сил країни-агресорки.

Коли вищезгаданий агітаційний ролик з’явився в мережі, на тимчасово окупованих територіях росіяни вже займали «нічийне» житло. Багато людей, які виїхали з захоплених росіянами територій, опиняються у складній ситуації, коли потрібно підтвердити право власності на своє житло.

Через те, що російська окупаційна адміністрація не визнає українських документів, єдиним шляхом для таких переселенців залишається поїздка до РФ, а звідти – до окупованих територій.

Однак ці вимушені подорожі часто стають пасткою. Російські спецслужби уважно відстежують людей, які повертаються, допитують їх на кордоні, можуть затримувати або навіть звинувачувати у «шпигунстві» чи «екстремізмі».

Люди, вимушені поїхати на окуповані території, кілька діб можуть «жити» у московському аеропорті «Шереметьєво» фото з відкритих джерел

Людей примушують співпрацювати, здійснюють психологічний тиск, а у деяких випадках – відкривають кримінальні справи. Лише у жовтні 2024 року було порушено 231 кримінальну справу проти громадян України на окупованих територіях. Таким чином, навіть право на власне житло стає інструментом контролю і репресій, а будь-який зв’язок з Україною може обернутися серйозною загрозою.

Крім того, з 5 березня 2025 року окупаційна влада на українських територіях планує вважати «мігрантами» тих українців, які не обміняли свої паспорти на російські. Це надасть окупаційним «правоохоронцям» можливість проникати у житло цих людей під приводом «державного контролю за мігрантами».

Конфіскацію дозволено на «офіційному» рівні

«Обліком безхазяйного майна» та подальша «націоналізація» відбувається так: гауляйтери «Донецької народної республіки» публікують списки квартир і будинків, які потрапили під «підозру», а власникам дають 30 днів на підтвердження своїх прав.

Якщо вони цього не зроблять, житло та все майно передаються так званій «республіці».

Фейкова інвентаризація почалася з того, що у 2022 році ватажок псевдореспубліки Денис Пушилін видав «постанову» №341 про встановлення переліку майна, яке може перейти у власність «ДНР».

Терорист Денис Пушилін підписав «постанову», яка поклала початок «віджиму» житла у донеччан фото з відкритих джерел

У «документі» Пушилін підписаний не тільки як «голова «ДНР», але і як очільник «Державного комітету оборони Донецької народної республіки». Цю структуру створено після початку повномасштабного вторгнення. Так, «комітет» отримав право займатися, серед іншого, і «квартирними питаннями».

Керівництво «Донецької народної республіки» дало дозвіл на вилучення майна буцімто для оборонних потреб скриншот: постанова про створення «Державного комітету оборони Донецької народної республіки»

За правилами окупантів, у зоні ризику перебувають ті, хто тривалий час вже не живе у квартирі або будинку; ті, хто не сплачував за комунальні послуги протягом року; ті громадяни, чиє житло не зареєстроване у російському Єдиному державному реєстрі нерухомості. Утім, як з’ясував «Главком», насправді житло можуть відібрати навіть в осіб, які продовжують мешкати у ньому та мають усі документи на нього.

Згідно з численними «постановами» «Державного комітету оборони», квартири та будинки тисяч жителів Донецької області арештовано без будь-якого пояснення. А вже у 2024 році цей орган ліквідували, залишивши постраждалих без можливості оскаржити вилучення майна. Ліквідацію комітету провели тихо та без повідомлень на загал. Про те, що органу, який конфіскував майно у тисяч людей, вже не існує, ставало відомо лише коли особи, які втратили житло, почали подавати заяви про оскарження окупаційних «постанов».

Оголошення про «інвентаризацію» квартир у Маріуполі, літо 2024 року фото з відкритих джерел

Пишіть листи, але на відповідь не сподівайтеся

Мешканка Макіївки отримала повідомлення, що втратила право власності на дві свої квартири. Жінка дізналася про це 29 листопада 2023 року з листа, в якому йшлося про «призупинення прав власності». Причина – зловіща псевдопостанова №341 від 29 вересня 2022 року, яку «Главком» згадував вище.

Жителька Макіївки отримала лист про призупинку «заднім числом» прав на квартири, в яких мешкала вона та родичі фото надане постраждалою

Спробувавши розібратися, постраждала звернулася прямо до гауляйтера Пушиліна, оскільки саме він підписав перелік нерухомості, що підпадає під «обмеження». У відповідь окупаційна влада попросила надати документи про право власності на квартири. Але, як пояснює жінка, її документи втратили чинність рівно в той момент, коли Пушилін видав свою псевдопостанову. Жителька Макіївки надіслала необхідні документи, але відповіді так і не отримала.

Окупаційна адміністрація «ДНР» вимагає надати документи, які своїм же рішенням зробила недійсними фото надане постраждалою

Наразі жінка очікує відповіді від так званої «адміністрації» Макіївки, яка має пояснити: чи дійсно її квартири потрапили до списку «безхозних» або це помилка.

Чи можна врятувати своє житло у «ДНР»?

«Главком» знайшов показовий кейс. У 2021 році подружжя придбало квартиру на тимчасово окупованій території Донеччини. Восени 2023-го вони звернулися до так званого «Управління Федеральної служби державної реєстрації, кадастру та картографії по ДНР» із заявою про реєстрацію права власності на свою квартиру. Але їм відмовили, посилаючись на «постанову» №341. Пара пішла за пошуком справедливості до місцевої псевдоФеміди. У вересні минулого року так званий «Верховний суд «Донецької народної республіки» відмовив у задоволенні позову. Крапку у цій історії поставила судова колегія з адміністративних справ Першого апеляційного суду загальної юрисдикції, скасувавши у січні 2025 року рішення «Верховного суду».

Важливе уточнення. Перший апеляційний суд загальної юрисдикції розташований у Москві. Суд створено указом Путіна у 2018 році задля «забезпечення незалежності судів». Його місце у загальній російській судовій системі – розгляд апеляційних справ, які «стікають» до суду з різних областей РФ, а також з фейкової «Л/ДНР».

Подружжя з тимчасово окупованої території Донеччини зуміло повернути «віджату» окупантами їхню квартиру скриншот: сайт «Верховного суду Донецької народної республіки»

Утім, важливо розуміти, за яких умов на непідконтрольній території Донецької області можна спробувати поборотися за повернення власного житла, яке відібрали окупанти. Юрист, який займався справою про повернення житла згаданої сім’ї, написав у своєму блозі (мовою оригіналу): «… линию защиты наших интересов построили на:

нет в санкционных «списках» «ДНР» (РФ);

не спонсировали агрессию и т.п;

имущество приобретено на законных основаниях;

ответчиками не доказана законность включения квартиры в перечень».

Кому дістається «націоналізоване» житло?

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники активно роздають захоплене житло тим, хто погодився співпрацювати з окупаційною адміністрацією або підписав контракт зі збройними силами РФ. Основними «одержувачами» таких квартир стають місцеві колаборанти, російські військові та їхні родини. Відібране у законних власників майно використовується як засіб заохочення для тих, хто зрадив Україну та перейшов на бік ворога.

Раніше «Главком» розповідав про освітніх окупантів, які приїхали з Росії на захоплені українські території «навчати» дітей. Бурятка Оксана Бухольцева спочатку жила в Донецьку, де «Міносвіти «ДНР» поселило її у квартиру. Після Донецька Бухольцева переїхала в окупований Токмак на Запоріжжі. Вже у Токмаку росіянка розповіла про тамтешні «правила» розквартирування.

Росіянка, яка приїхала працювати вчителькою на тимчасово окуповані території, розповідає, як окупанти займають чиєсь житло скриншот: блог Оксани Бухольцевої

За цим принципом росіяни заселяють військових, чиновників-колаборантів і привезених з далеких регіонів РФ «спеціалістів» у відібрані квартири та будинки. Також житло «видають» співробітникам ФСБ та інших спецслужб, які допомагають контролювати окуповані території та місцевий люд.

Маргарита Огнева, «Главком»