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Прапори РФ і «ДНР». Сербські фанати влаштували проросійський перформанс на грі Євроліги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Прапори РФ і «ДНР». Сербські фанати влаштували проросійський перформанс на грі Євроліги
Фанати «Црвени Звезди» зустріли команду «Жальгіріс», розгорнувши російський прапор
скріншот з відео

Матч завершився перемогою литовського «Жальгіріса»

Вболівальники сербської «Црвени Звезди» відзначилися на домашньому матчі 27-го туру Євроліги проти литовського «Жальгіріса». Про це повідомляє «Главком».

Фанати влаштували перформанс, зобразивши на трибунах російський прапор та виконали пісню «Катюша». Також на арені були вболівальники з прапором так званої «ДНР».

Однак матч все ж завершився перемогою литовського «Жальгіріса» з рахунком 86:80. Після поєдинку на вчинок сербських вболівальників відреагував литовський політик Пятрас Ауштрявічюс.

«Фанати «Црвени Звезди» зустріли команду «Жальгіріс», розгорнувши російський прапор. Я хотів би бачити цей прапор так, як його бачать українські солдати. До речі, «Жальгіріс» переміг! Слава Україні!» – написав він.

Нагадаємо, 28-річний російський тенісист Данило Медведєв вчора, 27 лютого, влаштував перепалку із суддею на вишці в перерві між другим і третім сетом матчу проти нідерландця Таллона Грікспора на турнірі в Дубаї.

Медведєв виграв перший сет 6:2, і був близький до того, щоб завершити поєдинок на свою користь у другій партії, проте не реалізував у кінцівці чотири матчболи і в підсумку програв тай-брейк (7-9).

У перерві між сетами Медведєв почав кричати на суддю, що той неправомірно дав йому попередження за неспортивну поведінку, і зрештою звинуватив його в тому, що у нього «подвійні стандарти щодо росіян».

До слова, Сили оборони ліквідували титулованого російського каратиста Володимира Петренка.

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Теги: баскетбол Литва Сербія фанати прапор «ДНР»

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