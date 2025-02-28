Прапори РФ і «ДНР». Сербські фанати влаштували проросійський перформанс на грі Євроліги

Матч завершився перемогою литовського «Жальгіріса»

Вболівальники сербської «Црвени Звезди» відзначилися на домашньому матчі 27-го туру Євроліги проти литовського «Жальгіріса». Про це повідомляє «Главком».

Фанати влаштували перформанс, зобразивши на трибунах російський прапор та виконали пісню «Катюша». Також на арені були вболівальники з прапором так званої «ДНР».

Сербські вболівальники на матчі 27-го туру Євроліги влаштували перформанс. Фанати «Црвени Звезди» виконали пісню «Катюша», а також зобразили на трибунах російський прапор pic.twitter.com/Uyiw5Wl1kb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 28, 2025

Однак матч все ж завершився перемогою литовського «Жальгіріса» з рахунком 86:80. Після поєдинку на вчинок сербських вболівальників відреагував литовський політик Пятрас Ауштрявічюс.

«Фанати «Црвени Звезди» зустріли команду «Жальгіріс», розгорнувши російський прапор. Я хотів би бачити цей прапор так, як його бачать українські солдати. До речі, «Жальгіріс» переміг! Слава Україні!» – написав він.

Нагадаємо, 28-річний російський тенісист Данило Медведєв вчора, 27 лютого, влаштував перепалку із суддею на вишці в перерві між другим і третім сетом матчу проти нідерландця Таллона Грікспора на турнірі в Дубаї.

Медведєв виграв перший сет 6:2, і був близький до того, щоб завершити поєдинок на свою користь у другій партії, проте не реалізував у кінцівці чотири матчболи і в підсумку програв тай-брейк (7-9).

У перерві між сетами Медведєв почав кричати на суддю, що той неправомірно дав йому попередження за неспортивну поведінку, і зрештою звинуватив його в тому, що у нього «подвійні стандарти щодо росіян».

До слова, Сили оборони ліквідували титулованого російського каратиста Володимира Петренка.