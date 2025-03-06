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Як влада «ДНР» націоналізувала елітні офіси та недобудоване житло Януковича-молодшого: розслідування

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Як влада «ДНР» націоналізувала елітні офіси та недобудоване житло Януковича-молодшого: розслідування
У Януковича-молодшого влада «ДНР» відібрала активи на окупованих територіях
фото з відкритих джерел

Бізнес-центри Януковича-молодшого «Столичний» та «Південний» чиновники «ДНР» націоналізували

Син Віктора Януковича Олександр був одним із найуспішніших інвесторів будівництв у Донецьку. Його компанії звели там житлові та офісні будівлі. Але елітні офіси та недобудоване житло, які їм належали, а це загалом понад 100 поверхів – влада так званої «ДНР» визнала «безгосподарними» та націоналізувала.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC Україна.

Стаття на BBC News Україна під назвою «Син Януковича. Як у нього йдуть справи і чому відібрали активи в Донецьку» розповідає про поточний стан бізнесу Олександра Януковича, старшого сина колишнього президента України Віктора Януковича, та причини вилучення його активів у Донецьку.

Після Революції Гідності у 2014 році родина Януковичів втратила значну частину своїх активів в Україні. Олександр Янукович, який володів компанією «МАКО Холдинг», був змушений перенести свій бізнес до Росії. Зокрема, компанія була перереєстрована в окупованому Донецьку, а пізніше – у російській юрисдикції.

На окупованих територіях Донецької області представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» ініціювали судові процеси з метою націоналізації активів, пов'язаних із родиною Януковича. Ці справи стосуються, зокрема, бізнес-центру «Столичний» у Донецьку.

У 2021 році на 16-му поверсі бізнес-центру «Столичний» чиновники «ДНР» виявили, згідно з юридичними документами, як «безгосподарну річ».

За описом вона складалася з кабінетів, шаф, туалетів, санвузлів, умивальної, коридору та тамбуру. Все це багатство загальною площею близько 600 кв.м належало «Мако холдингу» Олександра Януковича, і дані про це зберігалися в Донецькому міському управлінні юстиції. Але «безгосподарний поверх» віддали під офіс «Держрезерву» «ДНР».

На картах Донецька зазначено, що замість офісу ВБР у бізнес-центрі «Столичний» розміщена філія Міжнародного розрахункового банку (МРБ) з Південної Осетії. Чиновникам уряду «ДНР» дісталися у висотці бізнес-центру «Столичний» не менше дев'яти поверхів, визнаних «безгосподарними».

Збитки від втрати Януковичем квадратних метрів у «Столичному» могли перевищувати 6 млн доларів, якщо виходити із вартості поверху у тій же будівлі, який невідомий власник у 2021 році виставив на продаж за ціною близько 700 тис. доларів.

Компанія «Мако холдинг» оскаржувала націоналізацію своїх поверхів у «Столичному», але не змогла довести права на них. Оскільки, компанія вважалася нерезидентом самопроголошеної «ДНР».

Янукович-молодший зареєстрував її вже в російському реєстрі юросіб у 2023 році, але це йому не допомогло. Компанія скаржилася, що націоналізація суперечила законам Росії, і у влади «ДНР» не було повноважень відбирати в неї власність.

Така ж доля спіткала ще одну висотку, побудовану за участю Януковича-молодшого – 22-поверховий бізнес-центр «Північний», другу за величиною будівлю в місті. 
У 2019 році МНС самопроголошеної «ДНР» повідомляло, що цей бізнес-центр затопило шахтними ґрунтовими водами. Але націоналізували його лише через п'ять років.

«Фактично націоналізація майна через суди під час війни повним ходом іде і по всій РФ – прокуратура активно подає позови про вилучення активів не тільки у іноземців, але і у росіян – нерухомість визнають отриманою за рахунок корупції або незаконно приватизовано», – йдеться у повідомленні.

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Теги: Україна «ДНР» нерухомість Олександр Янукович бізнес житло влада прокуратура

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