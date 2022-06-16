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    Економіка

    З’явилися нові відео пожежі на найбільшому газовому родовищі Росії

    Пожежа на трубопроводі виникла сьогодні вранці - З’явилися нові відео пожежі на найбільшому газовому родовищі Росії
    Пожежа на трубопроводі виникла сьогодні вранці
    фото: скріншот із відео

    Газове родовище, на якому виникла пожежа, вважається одним з найбільших у світі

    У мережі очевидці оприлюднили низку відео з місця пожежі трубопроводу на території Уренгойського газового родовища у Росії. Пожежа сталася через розрив труби.

    На відео видно полум’я, яке здіймається високо над землею та стовп густого дику. Аварія сталася вночі на 16 червня на промисловому майданчику «Газпром видобуток Уренгой» через розгерметизацію трубопроводу. Внаслідок розгерметизації спалахнула друга нитка газового колектора, який знаходиться між установками комплексної підготовки газу.

    Регіональне управління російського Міністерства з надзвичайних ситуацій повідомило, що на об'єкті працюють співробітники приватної пожежної охорони. Близько 04:05 пожежу було ліквідовано, а о 04:50 виробничі потужності знову запущені у роботу. Про постраждалих не повідомляється.

    Зазначимо, що Уренгойське родовище належить до найбільших у світі. Його запаси газу становлять до 10 трлн кубічних метрів газу. За обсягами газу родовище поступається тільки родовищам Катару та Ірану.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 16 червня, у Росії на території Уренгойського газового родовища спалахнув трубопровід.

    11 червня у Брянській області РФ намагалися підірвати нафтопровід «Дружба», невідомі встановили три вибухові пристрої.

    Відомо, що одним із вибухових пристроїв пошкодив трансформаторну підстанцію з енергоблоком засувки нафтопроводу. Вирва 40 на 20 см залишилася у місці прокладання кабелю після вибуху. Ще один – пошкодив протипідкопну трубу – додатковий засіб захисту, який заривають у землю на режимних об'єктах залишивши вирву 40 на 60 сантиметрів.

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    Теги: пожежа росія газ Газпром
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    З’явилися нові відео пожежі на найбільшому газовому родовищі Росії