У Хрустальному стався потужний вибух на складі боєприпасів – ЗМІ (відео)

Деталі вибуху невідомі

Мешканці окупованого Хрустального (до 2016 р. Крсний Луч) повідомляють про вибухи на складі боєприпасів рашистів. Про це пише «Цензор» з посиланням на місцеві соцмережі.

«Що не день, то новий Вибух на окупованих територіях», – йдеться у повідомленні. Наразі деталі вибуху невідомі.

Нагадаємо, наприкінці травня у Донецьку вибухнув склад боєприпасів російських окупантів. За попередніми даними, озброєння бойовики розмістили на території коксохімічного заводу.

Станом на 16 червня ліквідовано вже близько 32 950 рашистів та знищено тисячі одиниць військової техніки.