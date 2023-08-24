У Донецьку після «бововни» спалахнула пожежа (відео)
Місцеві мешканці кажуть про обстріл центральної частини міста
Уночі 24 серпня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Після цього в центрі міста виникла пожежа на території магазину в районі проспекту Панфілова. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Типичный Донецк».
О другій годині ночі паблік почав публікувати відео, зняті мешканцями Донецька. На них чути, що в місті лунають вибухи.
За даними пабліка, під обстріл потрапив центр Донецька, зокрема лікарня Вишневського. Крім того, на проспекті Панфілова горить магазин.
Нагадаємо, що в центрі тимчасово окупованого Донецьку вдень 8 серпня також пролунали вибухи, у місті виднівся дим.
Раніше, наприкінці липня, через «бавовну» в Донецьку було пошкоджено будівлю так званого «МВС».
До слова, військові аналітики назвали причину, яка заважає сторонам перехопити ініціативу на Донеччині. Збройні сили України продовжують контратакувати, але все ж сповільнили своє просування протягом останніх днів. Особливі труднощі на шляху до Кліщіївки (Донецька область) створює артилерійський вогонь, який перехоплює ініціативу бойових дій.
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