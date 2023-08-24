У Донецьку після «бововни» спалахнула пожежа (відео)

Місцеві мешканці кажуть про обстріл центральної частини міста

Уночі 24 серпня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Після цього в центрі міста виникла пожежа на території магазину в районі проспекту Панфілова. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Типичный Донецк».

Будь ласка, читайте текст після реклами

О другій годині ночі паблік почав публікувати відео, зняті мешканцями Донецька. На них чути, що в місті лунають вибухи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними пабліка, під обстріл потрапив центр Донецька, зокрема лікарня Вишневського. Крім того, на проспекті Панфілова горить магазин.

7 фото На весь екран











Центр Донецька нібито потрапив під обстріл фото: t.me/itsdonetsk

Нагадаємо, що в центрі тимчасово окупованого Донецьку вдень 8 серпня також пролунали вибухи, у місті виднівся дим.

Раніше, наприкінці липня, через «бавовну» в Донецьку було пошкоджено будівлю так званого «МВС».

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, військові аналітики назвали причину, яка заважає сторонам перехопити ініціативу на Донеччині. Збройні сили України продовжують контратакувати, але все ж сповільнили своє просування протягом останніх днів. Особливі труднощі на шляху до Кліщіївки (Донецька область) створює артилерійський вогонь, який перехоплює ініціативу бойових дій.