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У Донецьку після «бововни» спалахнула пожежа (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Донецьку після «бововни» спалахнула пожежа (відео)
Пожежа в центрі Донецька
фото: t.me/itsdonetsk

Місцеві мешканці кажуть про обстріл центральної частини міста

Уночі 24 серпня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Після цього в центрі міста виникла пожежа на території магазину в районі проспекту Панфілова. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Типичный Донецк».

О другій годині ночі паблік почав публікувати відео, зняті мешканцями Донецька. На них чути, що в місті лунають вибухи.

За даними пабліка, під обстріл потрапив центр Донецька, зокрема лікарня Вишневського. Крім того, на проспекті Панфілова горить магазин.

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Центр Донецька нібито потрапив під обстріл
фото: t.me/itsdonetsk

Нагадаємо, що в центрі тимчасово окупованого Донецьку вдень 8 серпня також пролунали вибухи, у місті виднівся дим. 

Раніше, наприкінці липня, через «бавовну» в Донецьку було пошкоджено будівлю так званого «МВС».

До слова, військові аналітики назвали причину, яка заважає сторонам перехопити ініціативу на Донеччині. Збройні сили України  продовжують контратакувати, але все ж сповільнили своє просування протягом останніх днів. Особливі труднощі на шляху до Кліщіївки (Донецька область) створює артилерійський вогонь, який перехоплює ініціативу бойових дій.

Теги: пожежа вибух Донецьк

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