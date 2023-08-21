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ДБР взялося розслідувати загибель чотирьох працівників МВС на Київщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ДБР взялося розслідувати загибель чотирьох працівників МВС на Київщині
Вибух на Великій Кільцевій стався 19 серпня 2023 року
фото: ДБР

Трагедія сталася під час дослідження експертами на території установи вибухонебезпечного предмета

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали розслідування по факту вибуху на території Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру Міністерства внустрішніх справ. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Внаслідок події, яка сталася 19 серпня 2023 року на Великій Кільцевій (Петропавлівська Борщагівка, Київщина), загинуло четверо працівники експертної установи.

«У ході першочергових слідчих дій встановлено, що трагедія сталася під час дослідження експертами на території установи вибухонебезпечного предмета. В ході роботи обʼєкт дослідження здетонував. Загинуло четверо працівники центру, пошкоджено фасад головної будівлі, транспортні засоби та прилеглі будинки», – йдеться в повідомленні.

Працівники ДБР повідомляють, що провели огляд місця події, призначили судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи, допитали співробітників та інших свідків.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 267 (порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами, що спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки) КК України.

Нагадаємо, на Кільцевій дорозі Києва зранку 19 серпня пролунали вибухи, хоча повітряної тривоги не оголошували. Піднявся великий стовп чорного диму.

Згодом ДСНС повідомила, що у с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася пожежа у складському приміщенні.

Теги: Київщина вибух МВС

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