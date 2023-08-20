Росіяни зранку вдарили по Куп’янську, є постраждалий

Унаслідок обстрілу сталася пожежа на території м'ясокомбінату

Сьогодні, 20 серпня, близько 7:00 ранку ворог обстріляв м. Куп’янськ. Важкого поранення зазнав цивільний чоловік близько 40 років. Наразі медики борються за його життя. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його словами, протягом минулої доби під обстрілами ворога перебували населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

У м. Куп’янськ обстрілами пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа на території м'ясокомбінату.

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Внаслідок обстрілу с. Кругляківка Куп'янського району сталася пожежа на території лісництва.

У смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено чотири приватні будинки. «Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю агропідприємства. У с. Олександрівка Богодухівського району обстрілом значно пошкоджені складські приміщення та господарські споруди цивільних підприємств», – інформує очільник регіону.

Також повідомляється, що внаслідок артилерійських обстрілів с. Вільча Чугуївського району пошкоджено 11 приватних будинків, будівлі дитячого садку, пансіонату, пекарні, церкви.

Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 3,3 га території та знешкодили 116 вибухонебезпечних предметів.

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Триває 543-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.