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В окупованому Донецьку пролунали вибухи (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В окупованому Донецьку пролунали вибухи (фото)
Офіційної інформації щодо причин вибухів наразі немає
фото з відкритих джерел

Місцеві мешканці повідомляють, що чули вибухи у різних районах Донецька

У центрі тимчасово окупованого Донецьку вдень 8 серпня пролунали вибухи, у місті видніється дим. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На фото, які публікують у мережу місцеві жителі, помітний дим.

4 фото
На весь екран
В окупованому Донецьку видніється дим
фото з відкритих джерел

Офіційної інформації щодо причин вибухів наразі немає. Окрім цього, місцеві мешканці публікують фотографії уламків.

Уламок на вулицях Донецька
Уламок на вулицях Донецька

Нагадаємо, що нещодавно в Донецьку прогриміла «бавовна»: тоді було пошкоджено будівлю так званого «МВС».

До слова, військові аналітики назвали причину, яка заважає сторонам перехопити ініціативу на Донеччині. Збройні сили України  продовжують контратакувати, але все ж сповільнили своє просування протягом останніх днів. Особливі труднощі на шляху до Кліщіївки (Донецька область) створює артилерійський вогонь, який перехоплює ініціативу бойових дій.

Теги: окуповані території вибух Донецьк

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