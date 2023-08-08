В окупованому Донецьку пролунали вибухи (фото)

Місцеві мешканці повідомляють, що чули вибухи у різних районах Донецька

У центрі тимчасово окупованого Донецьку вдень 8 серпня пролунали вибухи, у місті видніється дим. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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На фото, які публікують у мережу місцеві жителі, помітний дим.

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В окупованому Донецьку видніється дим фото з відкритих джерел

Офіційної інформації щодо причин вибухів наразі немає. Окрім цього, місцеві мешканці публікують фотографії уламків.

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Уламок на вулицях Донецька

Нагадаємо, що нещодавно в Донецьку прогриміла «бавовна»: тоді було пошкоджено будівлю так званого «МВС».

До слова, військові аналітики назвали причину, яка заважає сторонам перехопити ініціативу на Донеччині. Збройні сили України продовжують контратакувати, але все ж сповільнили своє просування протягом останніх днів. Особливі труднощі на шляху до Кліщіївки (Донецька область) створює артилерійський вогонь, який перехоплює ініціативу бойових дій.