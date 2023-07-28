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Приліт по будівлі «МВС»: у Донецьку прогриміла «бавовна»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Приліт по будівлі «МВС»: у Донецьку прогриміла «бавовна»
У Будівлі розбито вікна, обвалилася частина оздоблення, а площу перед управлінням всипано уламками
фото з відкритих джерел

У Донецьку пролунало декілька вибухів

У тимчасово окупованому Донецьку в п’ятницю, 28 липня, було завдано удару по будівлі так званої «МВС ДНР». Про це повідомив радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що обстріл тимчасово окупованого міста стався приблизно о 18:00.

Пабліки публікують відео наслідків удару по будівлі окупаційної «поліції». На них видно масштабні руйнування будівлі – розбито вікна, обвалилася частина оздоблення, а площу перед управлінням всипано уламками.

Також повідомляється, що до цього в Київському районі міста пролунало кілька вибухів.

Нагадаємо, що 28 липня в російському Таганрозі пролунав потужний вибух. Через вибух у центрі російського Таганрогу постраждали 14 людей. Також пошкоджено будівлю кафе. Росія стверджує, що на кадрах видно падіння нібито уламків української ракети С-200, збитої над містом. Втім, відео скоріше підтверджує, що російська ППО не підбила ракету, адже падала вона досить прицільно, а не хаотично, що характерно для падіння уламків.

Теги: вибух Донецьк окуповані території

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