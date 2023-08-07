Артилерія заважає сторонам перехопити ініціативу на Донеччині – ISW

Російські та українські артилерійські удари заважають будь-якій стороні закріпитися або захопити ініціативу поблизу Кліщіївки

Збройні Сили України продовжують контратакувати, але все ж сповільнили своє просування протягом останніх днів. Особливі труднощі на шляху до Кліщіївки (Донецька область) створює артилерійський вогонь, який перехоплює ініціативу бойових дій. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Міністерство оборони Росії стверджувало, що українські війська вели наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але 6 серпня не змогли здійснити значних просунень. У свою чергу, Міноборони Росії повідомляли про невдалий наступ українських військ на російські позиції біля Синьківки, Вільшан, Новоселівського та Серебрянського лісництва.

Російські війська 6 серпня провели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і, як повідомляється, просунулися. Генштаб України, своєю чергою, повідомив про безуспішні атаки російських військ поблизу Петропавлівки, Вільшан, Синьківки та Білогорівки.

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Деякі російські військові блогери стверджували, що 5 серпня російські війська отримали контроль над Новоселівським. Один з пов'язаних з Кремлем військових блогерів стверджував, що російські війська «рішуче» захопили Новоселівське після кількох місяців боїв і витіснили українські сили з їхніх останніх позицій у західній частині населеного пункту 5 серпня. За Інститутом стратегічних досліджень (ISW) поки що немає візуального підтвердження цих тверджень.

6 серпня, українські війська провели наступальні операції біля Бахмута, але не досягли жодних заявлених чи підтверджених успіхів. В інтерв'ю, опублікованому 5 серпня, начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що українські війська рухаються навколо Бахмута швидше, ніж на півдні України.

Міністерство оборони Росії (МО) та інші російські джерела повідомили, що підрозділи російського Південного угруповання військ відбили українські атаки біля Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Російський «воєнкор» додав, що російські та українські артилерійські удари заважають будь-якій стороні закріпитися або захопити ініціативу поблизу Кліщіївки.

6 серпня російські війська здійснили наступальні операції недалеко від Бахмута, проте вони не досягли жодних підтверджених чи заявлених успіхів. За даними Генштабу України, російські війська невдало атакували поблизу Курдюмівки (12 км на південний захід від Бахмута) та на північний схід від Диліївки (15 км на південний захід від Бахмута). В опублікованих 5 серпня кадрах видно підрозділи 4-ї мотострілецької бригади (2-й корпус армії так званої «ЛНР»), які діють у районі Кліщіївки.

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Російські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії міста Авдіївка-Донецьк 6 серпня, але не досягли жодних підтверджених або заявлених успіхів. Генштаб України повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Мар’їнки та Красногорівки (22 км на південний захід від Авдіївки).

6 серпня українські війська продовжували контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями, але не просунулися вперед. За повідомленням Генштабу України, українські війська також активно продовжували наступальні дії на Бердянському напрямку, що знаходиться в районі кордону між Запорізькою та Донецькою областями.

6 серпня російські війська здійснили обмежені безуспішні контратаки в районі кордону Запорізько-Донецької області. У Генштабі України повідомили, що російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції біля Староморського.

Українські війська продовжували контрнаступальні операції в західній Запорізькій області, але 6 серпня не досягли жодних підтверджених успіхів. Міністерство оборони Росії (МО) та російські військові блогери стверджували, що російські війська відбили українські штурми поблизу Роботиного (12 км на південь від Оріхова). Російські військовій блогери стверджували, що українські сили проводили штурм у цьому районі невеликими групами бронетехніки. Один російський «воєнкор» стверджував, що українські сили досягли невизначеної позиції російських окопів уздовж лінії Роботине-Вербове (до 18 км на південний схід від Оріхова) і відкрили там вогонь зі стрілецької зброї по російських силах, але згодом російські сили контратакували та витіснили українські сили з окопів.

6 серпня російські війська здійснили контрнаступ на заході Запорізької області, однак не змогли просунутися вперед. Генштаб України повідомив, що російські війська неодноразово безуспішно намагалися провести наступальні дії біля Роботиного.

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Раніше бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали, як займають відбиті в окупантів позиції в районі Бахмута.

Нагадаємо, контрнаступальні дії Збройних сил України тривають. На Бахмутському напрямку наші захисники просуваються трохи швидше, ніж на півдні країни. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Як повідомлялося, що тактика Збройних сил України кардинально відрізняється від тактики «вагнерівців» на Бахмутському напрямку. Українська армія береже свій особовий склад і не вдається до лобових атак.