У Харківській області чоловік побив фельдшера бригади швидкої допомоги



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Медики прибули на виклик через 13 хвилин

У фельдшера діагностували струс головного мозку та перелом кісток носа

У селі Морозівка Балаклійського району стався напад на бригаду швидкої допомоги. Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській області в четвер, 7 лютого.

Зазначається, що виклик надійшов з приводу ускладнення вагітності. Медики прибули через 13 хвилин. Біля будинку бригаду зустрічав чоловік, який відразу ж накинувся на фельдшера і завдав йому декілька ударів.

Медики викликали співробітників поліції за допомогою «тривожної кнопки». Вони затримали нападника. Фельдшера з тілесними ушкодженнями госпіталізували в Обласну клінічну лікарню.

За даними сайту 057, чоловік, який побив фельдшера швидкої допомоги, був в неадекватному стані. Коли медики під'їхали до будинку і підійшли до дверей, чоловік вагітної жінки без висловлення претензій вдарив фельдшера головою в обличчя, а потім почав бити. У фельдшера діагностували струс головного мозку і перелом кісток носа.

Нагадаємо, у серпні минулого року в Кам'янському чоловік побив лікаря однієї з лікарень, зламавши йому ребра. Конфлікт стався через незадоволення лікуванням. Бабуся нападника померла незабаром після виписки з лікарні.

Раніше у Ватутіному Черкаської області невідомий побив лікаря швидкої допомоги в приймальному відділенні міської лікарні. Чоловік вимагав у медика ліки «Барбовал». А коли лікар заявив про відсутність препарату, відвідувач накинувся на нього.