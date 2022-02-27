На Чернігівщині мирне населення перекрило дорогу російським танкам (відео)

Кожен українець може долучитись до захисту Батьківщини

В Корюковці люди виходять на вулицю, щоб не пропустити танки ворога

Триває четверта доба, як Україна відбиває повномасштабне вторгнення російських окупантів.

До опору долучаються всі, хто може.

У Крюківці, що під Черніговом, цивільні громадяни зупинили рух військової техніки ворога.

Нагадаємо, повітряні сили уранці 27 лютого збили крилату ракету, випущену на Київ із території Республіки Білорусь. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

За його словами, ракету випустив літак ТУ-22.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх громадян іноземних держав, які є друзями України. Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.

Згідно з Положенням про проходження військової служби у Збройних Силах іноземцями та особами без громадянства, затвердженим указом Президента України від 10 червня 2016 року № 248, іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, зокрема й до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.