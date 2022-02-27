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    Події в Україні

    Українські бійці підірвали міст між Бучею та Ірпенем, щоб заблокувати окупантів (відео)

    У Бучі тривають бої - Українські бійці підірвали міст між Бучею та Ірпенем, щоб заблокувати окупантів (відео)
    У Бучі тривають бої
    фото: Андрій Цаплієнко/Telegram

    Окупанти метушаться по селищу, триває бій

    Українські бійці підірвали міст між Бучею та Ірпенем. Про це повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

    «Колона окупантів заблокована в Бучі. Метушиться по селищу. Триває бій», – ідеться у дописі.

    Українські бійці стріляють у російську техніку.

    Нагадаємо, у місті Буча, що у Київській області, тривають ворожі обстріли – горить житловий 9-поверховний будинок.

    Раніше повітряні сили уранці 27 лютого збили крилату ракету, випущену на Київ із території Республіки Білорусь. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

    За його словами, ракету випустив літак ТУ-22

    «Це черговий воєнний злочин Білорусі та Росії», – написав Залужний.

    Як повідомляв «Главком», Верховна Рада звернулася до народів світу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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    Теги: Білорусь окупанти Верховна Рада Київ Генштаб літак Буча міст будинок журналіст злочин #stoprussia
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    Українські бійці підірвали міст між Бучею та Ірпенем, щоб заблокувати окупантів (відео)