Окупанти обстрілюють Бучу, влучили у багатоповерхівку (відео)

У місті горить житловий 9-поверховний будинок

У місті Буча, що у Київській області, тривають ворожі обстріли – горить житловий 9-поверховний будинок. Інформацію «Українській правді» підтвердили в Офісі президента та ДСНС.

Окупанти влучили у дім на вулиці Вокзальній, 101.

Також у місті помітили колони російської техніки.

Інформації про можливих жертв і постраждалих наразі немає.

Раніше повітряні сили уранці 27 лютого збили крилату ракету, випущену на Київ із території Республіки Білорусь. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

За його словами, ракету випустив літак ТУ-22

«Це черговий воєнний злочин Білорусі та Росії», – написав Залужний.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада звернулася до народів світу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.