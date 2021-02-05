«Загорівся і впав каменем вниз»: одесит на спір взявся за високовольтний дріт

Один із хлопців загорівся, коли доторкнувся до дроту

Хлопці вирішили посперечатися на 25 гривень, хто доторкнеться до високовольтного дроту

В Одесі хлопець постраждав після того, як голою рукою взявся за дріт високовольтної лінії. Підліток був у компанії приятеля на даху залізничного вагона і зробив це на спір.

Про це повідомляє Telegram-канал dnepr.24.

«В Одесі діти залізли на поїзд, щоб трохи покататися. А заодно вирішили посперечатися на 25 гривень, хто доторкнеться до високовольтного дроту. Як підсумок, один із хлопців загорівся і каменем впав вниз», – йдеться в повідомленні.

Більше ніяких подробиць не наводиться. Невідомо й про стан постраждалого підлітка.

Раніше повідомлялося, що малолітня львів’янка загинула від ураження струмом, коли робила селфі на товарному вагоні.