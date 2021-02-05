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    «Загорівся і впав каменем вниз»: одесит на спір взявся за високовольтний дріт

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    <p>Один із хлопців загорівся, коли доторкнувся до дроту</p> - «Загорівся і впав каменем вниз»: одесит на спір взявся за високовольтний дріт

    Один із хлопців загорівся, коли доторкнувся до дроту

    Скріншот з відео

    Хлопці вирішили посперечатися на 25 гривень, хто доторкнеться до високовольтного дроту

    В Одесі хлопець постраждав після того, як голою рукою взявся за дріт високовольтної лінії. Підліток був у компанії приятеля на даху залізничного вагона і зробив це на спір.

    Про це повідомляє Telegram-канал dnepr.24.

    «В Одесі діти залізли на поїзд, щоб трохи покататися. А заодно вирішили посперечатися на 25 гривень, хто доторкнеться до високовольтного дроту. Як підсумок, один із хлопців загорівся і каменем впав вниз», – йдеться в повідомленні.

    Більше ніяких подробиць не наводиться. Невідомо й про стан постраждалого підлітка.

    Раніше повідомлялося, що малолітня львів’янка загинула від ураження струмом, коли робила селфі на товарному вагоні.

    Теги: діти Одеса смерть потяг
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