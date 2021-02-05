У Дніпрі поліцейський пес знайшов тіло немовляти у вигрібній ямі

Мати малюка придумала історію про його продаж

У Дніпрі тіло немовляти виявили у вигрібній ямі, хоча матір дитини запевняла правоохоронців, що продала її.

40-річну мешканку Дніпра 30 січня госпіталізували з ускладненнями після домашніх пологів. Там вона розповіла про вагітність та недавні пологи.

«За її словами, 27 січня вона народила хлопчика та за попередньою домовленістю передала його невідомім людям за 500 тис. грн», – розповіли у поліції.

Проте 4 лютого вдома у жінки провели обшук та виявили у вигрібній ямі вбиральні пакет з тілом новонародженого хлопчика.

«В ході обшуку німецька вівчарка Альма підвела поліцейських до зливної ями вбиральні, де було виявлено пакет з тілом новонародженого хлопчика», - зазначається в повідомленні.

Нині тіло дитини направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

«Жінка повідомила, що вигадала історію про продаж немовляти, щоб приховати його смерть», – додали у поліції.

Відомо, що хлопчик був доношеним і народився в терміни.

Зараз щодо жінки відкрито два кримінальні провадження: навмисне вбивство і введення в оману суду або іншого уповноваженого органу. Проте підозру їй ще не вручили, адже мають дочекатись висновків експертизи. Підозрювана залишається в лікарні.

У 40-річної жінки вже є троє дітей – 24, 19 і трьох років. Поки про свої мотиви жінка не розповідає.