На Закарпатті у термальних водах ледь не втопилася дитина

Стан дворічного малюка дуже важкий

У Косино, що на Закарпатті, під час відпочинку ледь не втопилася дворічна дитина, зараз вона у важкому стані.

Проце повідомляє місцеве видання Mukachevo.net, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Нещасний випадок трапився кілька днів назад, 2 лютого на базі відпочинку «Термальні води «Косино».

Наразі відомо, що дитину 2018 року народження госпіталізовано до Берегівської ЦРЛ із діагнозом – утоплення.

Дитина у важкому стані, але лікарі продовжують боротися за життя дитинки.

У поліції розслідують обставини за яких дитя мало не позбулося життя.

Раніше, у Берегове на Закарпатті на штучному озері потонув чотирирічний хлопчик, який прийшов туди із мамою мити килим.

Також влітку у Києві дитина ледь не втопилася в басейні розважального комплексу. Хлопчика вдалося врятувати реанімаційними заходами.