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    Події в Україні

    На Закарпатті у термальних водах ледь не втопилася дитина

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    Правоохоронці встановлюють обставини нещасного випадку - На Закарпатті у термальних водах ледь не втопилася дитина
    Правоохоронці встановлюють обставини нещасного випадку
    Фото: lopatyuk.com.ua

    Стан дворічного малюка дуже важкий

    У Косино, що на Закарпатті, під час відпочинку ледь не втопилася дворічна дитина, зараз вона у важкому стані. 

    Проце повідомляє місцеве видання Mukachevo.net, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

    Нещасний випадок трапився кілька днів назад,  2 лютого на базі відпочинку «Термальні води «Косино».

    Наразі відомо, що дитину 2018 року народження госпіталізовано до Берегівської ЦРЛ із діагнозом – утоплення.

    Дитина у важкому стані, але лікарі продовжують боротися за життя дитинки.

    У поліції розслідують обставини за яких дитя мало не позбулося життя.

    Раніше, у Берегове на Закарпатті на штучному озері потонув чотирирічний хлопчик, який прийшов туди із мамою мити килим.

    Також влітку у Києві дитина ледь не втопилася в басейні розважального комплексу. Хлопчика вдалося врятувати реанімаційними заходами. 

     

    Теги: Закарпаття діти смерть на воді поліція
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