Дитячі і студентські квитки на Інтерсіті+ відтепер можна купити через чат-бот

Придбати квиток на поїзд можна через чат-бот

Придбати квиток на поїзд можна через чат-бот

На початку січня «Укрзалізниця» запустила свій перший чат-бот у Viber та Telegram

Від сьогодні «Укрзалізниця» додала до чат-боту у Viber і Telegram можливість купівлі пільгових студентських та дитячих квитків на поїзди Інтерсіті+.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Загалом з початку роботи чат-бота кількість його користувачів сягнула 74 тисяч, 80% від цієї кількості користувалися чат-ботом у Viber», - зазначено у повідомленні.

Загалом пасажири забронювали приблизно 1,2 тисячі квитків, кожен п’ятий клієнт використовував для оплати Apple Pay чи Google Pay, додали у компанії.

12 січня «Укрзалізниця» запустила свій перший чат-бот у Viber та Telegram. Він дозволить громадянам купувати та повертати квитки, замовляти харчування під час поїздки, переглядати розклад руху. Діє чат-бот поки лише для поїздів Інтерсіті+.

Платити за квитки можна безпосередньо в боті (у Viber або Telegram). Для цього можна прив’язати платіжну картку в електронному гаманці, а також використовувати Google Pay, Apple Pay та Viber Chatbot Payments.

«Укрзалізниця» реалізувала цей проєкт спільно з технологічним партнером Visa та американською компанією Middleware Inc. Вона першою у світі інтегрувала технологію оплати у чат-боті в месенджері за допомогою токенів Visa. Технологія використання токенів робить платежі у чат-боті більш безпечними.

Раніше у компанії назвали найпопулярніші маршрути поїздів в Україні за 2020 рік. Отже, найбільш популярним сполученням традиційно став маршрут Київ – Харків, минулого року було перевезено 712,7 тис. пасажирів.