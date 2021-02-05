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    Дитячі і студентські квитки на Інтерсіті+ відтепер можна купити через чат-бот

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    <span>Придбати квиток на поїзд можна через чат-бот</span> - Дитячі і студентські квитки на Інтерсіті+ відтепер можна купити через чат-бот
    Придбати квиток на поїзд можна через чат-бот
    Фото з відкритих джерел

    На початку січня «Укрзалізниця» запустила свій перший чат-бот у Viber та Telegram

    Від сьогодні «Укрзалізниця» додала до чат-боту у Viber і Telegram можливість купівлі пільгових студентських та дитячих квитків на поїзди Інтерсіті+.

    Про це повідомляє пресслужба компанії.

    «Загалом з початку роботи чат-бота кількість його користувачів сягнула 74 тисяч, 80% від цієї кількості користувалися чат-ботом у Viber», - зазначено у повідомленні.

    Загалом пасажири забронювали приблизно 1,2 тисячі квитків, кожен п’ятий клієнт використовував для оплати Apple Pay чи Google Pay, додали у компанії.

    12 січня «Укрзалізниця» запустила свій перший чат-бот у Viber та Telegram. Він дозволить громадянам купувати та повертати квитки, замовляти харчування під час поїздки, переглядати розклад руху. Діє чат-бот поки лише для поїздів Інтерсіті+.

    Платити за квитки можна безпосередньо в боті (у Viber або Telegram). Для цього можна прив’язати платіжну картку в електронному гаманці, а також використовувати Google Pay, Apple Pay та Viber Chatbot Payments.

    «Укрзалізниця» реалізувала цей проєкт спільно з технологічним партнером Visa та американською компанією Middleware Inc. Вона першою у світі інтегрувала технологію оплати у чат-боті в месенджері за допомогою токенів Visa. Технологія використання токенів робить платежі у чат-боті більш безпечними.

    Раніше у компанії назвали найпопулярніші маршрути поїздів в Україні за 2020 рік. Отже, найбільш популярним сполученням традиційно став маршрут Київ – Харків, минулого року було перевезено 712,7 тис. пасажирів.

     

    Теги: Google діти Укрзалізниця студенти потяг залізниця технології квиток
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