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    Суспільство

    Українська модель заявила, що її жорстоко побили на пляжі в Туреччині (фото)

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    <p>Дарина Кирилюк заявила, що отримала удар в обличчя</p> - Українська модель заявила, що її жорстоко побили на пляжі в Туреччині (фото)

    Дарина Кирилюк заявила, що отримала удар в обличчя

    Персонал пляжу, за словами моделі, не соромився застосовувати грубу силу не тільки до чоловіків, але і до дівчат

    Українську модель 24-річну Дарину Кирилюк та її друзів жорстоко побили охоронці пляжу Момо в Туреччині.

    Про це дівчина повідомила в своєму Instagram.

    Вона розповіла, що відпочивала на пляжі в Чешме разом зі своїм хлопцем і декількома знайомими. В результаті зіткнення з охоронцями всі вони отримали травми. Персонал пляжу, за словами моделі, не соромився застосовувати грубу силу не тільки до чоловіків, але і до дівчат.

    Кирилюк заявила, що отримала сильний удар в обличчя.

    Причина бійки не уточнюється. Проте постраждалі вже написали заяву в місцеву поліцію. У лікарні побої на молодих людях зафіксували. Кирилюк закликає своїх прихильників і громадськість не закривати очі на те, що сталося.

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    Також дівчина написала, що керівництво пляжу Момо відмовляється оприлюднити записи з камер відеоспостереження, оскільки «їм є що приховувати».

    До слова, у соціальних мережах виклали відео, де зафіксовано розпал бійки на українському курорті в селищі Урзуф на Донеччині.

    Дивіться також відео:
    Туреччина кримінал пляжі бійка українці модель поліція охорона
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