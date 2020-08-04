Українська модель заявила, що її жорстоко побили на пляжі в Туреччині (фото)



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Дарина Кирилюк заявила, що отримала удар в обличчя

Персонал пляжу, за словами моделі, не соромився застосовувати грубу силу не тільки до чоловіків, але і до дівчат

Українську модель 24-річну Дарину Кирилюк та її друзів жорстоко побили охоронці пляжу Момо в Туреччині.

Про це дівчина повідомила в своєму Instagram.

Вона розповіла, що відпочивала на пляжі в Чешме разом зі своїм хлопцем і декількома знайомими. В результаті зіткнення з охоронцями всі вони отримали травми. Персонал пляжу, за словами моделі, не соромився застосовувати грубу силу не тільки до чоловіків, але і до дівчат.

Кирилюк заявила, що отримала сильний удар в обличчя.

Причина бійки не уточнюється. Проте постраждалі вже написали заяву в місцеву поліцію. У лікарні побої на молодих людях зафіксували. Кирилюк закликає своїх прихильників і громадськість не закривати очі на те, що сталося.

Також дівчина написала, що керівництво пляжу Момо відмовляється оприлюднити записи з камер відеоспостереження, оскільки «їм є що приховувати».

До слова, у соціальних мережах виклали відео, де зафіксовано розпал бійки на українському курорті в селищі Урзуф на Донеччині.