На Франківщині чоловік під час обшуків погрожував копам гранатою



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Фото: Нацполіція

Чоловік, якого впіймали на вирощуванні конопель, погрожував правоохоронцям

В Івано-Франківській області чоловік зробив два постріли і почав погрожувати гранатою в своєму дворі, коли правоохоронці проводили обшуки у зв'язку з вирощуванням конопель. Про це повідомляє прес-центр карного розшуку 3 серпня.

«Детективи слідчого управління спільно з оперативниками Івано-Франківського регіону проводився обшук в особи, підозрюваної у вирощуванні нарковмісних рослин (конопель)», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік, розуміючи, що викриття його незаконної діяльності неминуче, у відповідь на читання рішення, зробив два постріли з обрізу, після чого дістав предмет, схожий на гранату Ф-1, і почав погрожувати правоохоронцям.

«На місце події прибула підмога у вигляді особового складу Косівського ОП ГУНП в Івано-Франківській області. За результатами успішних переговорів зловмисник здався, ніхто не постраждав. Негідника затримано, проводиться санкціонований обшук, слідчі дії тривають», - підсумували в кримінальному розшуку.

Нагадаємо, що вранці 23 липня у Полтаві чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, чинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату. Поліція встановила, що ім'я чоловіка - Роман Скрипник, який вже мав проблеми із законом раніше. Йому вдалося втекти, поліція розшукувала Скрипника тиждень. 1 серпня в селі Опішня Полтавської області він був убитий пострілом снайпера, після чого підірвався на власній гранаті.

Між іншим, сьогодні опівдні стало відомо, що якийсь чоловік погрожує підірвати відділення банку в центрі Києва.

Наразі представники поліції ведуть перемовини з терористом, який захопив відділення АТ «Універсал Банк» (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру «Леонардо») та погрожує підірвати його.