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    На Франківщині чоловік під час обшуків погрожував копам гранатою

    • Розсилка
    На Франківщині чоловік під час обшуків погрожував копам гранатою
    Фото: Нацполіція

    Чоловік, якого впіймали на вирощуванні конопель, погрожував правоохоронцям

    В Івано-Франківській області чоловік зробив два постріли і почав погрожувати гранатою в своєму дворі, коли правоохоронці проводили обшуки у зв'язку з вирощуванням конопель. Про це повідомляє прес-центр карного розшуку 3 серпня.

    «Детективи слідчого управління спільно з оперативниками Івано-Франківського регіону проводився обшук в особи, підозрюваної у вирощуванні нарковмісних рослин (конопель)», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що чоловік, розуміючи, що викриття його незаконної діяльності неминуче, у відповідь на читання рішення, зробив два постріли з обрізу, після чого дістав предмет, схожий на гранату Ф-1, і почав погрожувати правоохоронцям.

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    На Франківщині чоловік під час обшуків погрожував копам гранатою
    На Франківщині чоловік під час обшуків погрожував копам гранатою
    На Франківщині чоловік під час обшуків погрожував копам гранатою

    «На місце події прибула підмога у вигляді особового складу Косівського ОП ГУНП в Івано-Франківській області. За результатами успішних переговорів зловмисник здався, ніхто не постраждав. Негідника затримано, проводиться санкціонований обшук, слідчі дії тривають», - підсумували в кримінальному розшуку.

    Нагадаємо, що вранці 23 липня у Полтаві чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, чинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату. Поліція встановила, що ім'я чоловіка - Роман Скрипник, який вже мав проблеми із законом раніше. Йому вдалося втекти, поліція розшукувала Скрипника тиждень. 1 серпня в селі Опішня Полтавської області він був убитий пострілом снайпера, після чого підірвався на власній гранаті.

    Між іншим, сьогодні опівдні стало відомо, що якийсь чоловік погрожує підірвати відділення банку в центрі Києва

    Наразі представники поліції ведуть перемовини з терористом, який захопив відділення АТ «Універсал Банк» (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру «Леонардо») та погрожує підірвати його.

     Читайте також: Ветеран спецназу Рафаель Люкманов: Президент під час теракту в Луцьку відкрив скриньку Пандори

     

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