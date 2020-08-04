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    У Нацполіції анонсували новий сюрприз для порушників швидкісного режиму на дорогах

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    Запуск фантомних патрулів скоріше за все відбудеться наступного року&nbsp; - У Нацполіції анонсували новий сюрприз для порушників швидкісного режиму на дорогах
    Запуск фантомних патрулів скоріше за все відбудеться наступного року 
    Фото з відкритих джерел

    На дороги вийдуть фантомні патрулі

    Фантомні патрулі для вимірювання швидкості транспортних засобів у русі можуть з’явитися на дорогах уже з наступного року. Про це розповів у інтерв’ю «Главкому» Олексій Білошицький, заступник начальника Департаменту патрульної поліції,.

    На питання про використання на дорогах паралельно до автофіксації пристроїв TruCAM Олексій Білошицький відповів: «Наразі камери автоматичної фіксації присутні лише у Києві і Київській області. На ділянках автодоріг, на яких поки що немає камер автофіксації, TruCAM є єдиним пристроєм для вимірювання швидкості. Ми стоїмо на позиції, підкріпленій міжнародним досвідом, що система автоматичної фіксації працює в парі з пристроями фіксації швидкості в ручному режимі».

    Олексій Білошицький пояснив, що навіть за умови, коли буде уже оснащена камерами автофіксації уся мережа автоділянок, вони мають працювати у парі з TruCAM. Поліцейський переконаний, що аби досягти максимального результату, потрібні різні методи фіксації.

    «У нас також заплановане впровадження фантомних патрулів, які будуть вимірювати швидкість транспортних засобів у русі. Всі ці три елементи контролю за швидкістю присутні в інших країнах», – розповів Олексій Білошицький.

    Запуск фантомних патрулів Олексій Білошицький анонсував на наступний рік.

    Нагадаємо, що з 1 червня у столиці і Київській області запрацювала система автоматичної фіксації правил дорожнього руху. Всього встановлено близько 50 камер, з них у Києві – 20. Вже в перший день роботи системи було зафіксовано майже 58 тис. порушень, нині цей показник знизився у п’ять разів. Для порівняння, через місяць після запровадження системи, 30 червня було зафіксовано 14258 порушень, ще через місяць, 29 липня – 10386. За весь час роботи системи українці сплатили понад 60 млн грн штрафів.

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