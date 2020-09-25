Авіакатастрофа під Чугуєвом: літак з курсантами розбився під час навчань



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Авіакатастрофа в Чугуєві

Пілоти були льотчиками першого класу, зазначив заступник начальника Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, військово-транспортний літак АН-26 розбився під Харковом під час навчально-тренувального польоту.

Про це Данілов повідомив у Facebook.

«Сьогодні під час виконання навчально-тренувального польоту сталась жахлива трагедія. Виконуючи захід на посадку, поблизу м. Чугуїв розбився військово-транспортний літак Збройних Сил України АН-26 бортовий номер 76. На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба», – написав Данілов.

Заступник начальника університету Микола Коваленко зазначив, що пілоти були льотчики першого класу.

«Літак спеціально застосовується для підготовки курсантів. Пілоти були льотчиками першого класу. За 4 км від посадкової полоси отримав дозвіл на посадку. Катапульти крісел на цьому літаку немає», – розповів Коваленко.

Він підкреслив, що за штурвалом не було курсантів.

«Польотом керував командир частини навчальної бригади», – зазначив Коваленко.

Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, что на борту літака були курсанти.

За попередніми даними, в результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 20 осіб.

Раніше повідомлялося, що біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.

Підрозділи МВС разом з військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи очеплено поліцейськими.