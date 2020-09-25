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    Події в Україні

    Авіакатастрофа під Чугуєвом: літак з курсантами розбився під час навчань

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    Авіакатастрофа в Чугуєві - Авіакатастрофа під Чугуєвом: літак з курсантами розбився під час навчань
    Авіакатастрофа в Чугуєві

    Пілоти були льотчиками першого класу, зазначив заступник начальника Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ

    За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, військово-транспортний літак АН-26 розбився під Харковом під час навчально-тренувального польоту.

    Про це Данілов повідомив у Facebook.

    «Сьогодні під час виконання навчально-тренувального польоту сталась жахлива трагедія. Виконуючи захід на посадку, поблизу м. Чугуїв розбився військово-транспортний літак Збройних Сил України АН-26 бортовий номер 76. На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба»,  написав Данілов. 

    Заступник начальника університету Микола Коваленко зазначив, що пілоти були льотчики першого класу.

    «Літак спеціально застосовується для підготовки курсантів. Пілоти були льотчиками першого класу. За 4 км від посадкової полоси отримав дозвіл на посадку. Катапульти крісел на цьому літаку немає», – розповів Коваленко.

    Він підкреслив, що за штурвалом не було курсантів.

    «Польотом керував командир частини навчальної бригади», – зазначив Коваленко.

    Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, что на борту літака були курсанти.

    За попередніми даними, в результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 20 осіб.

    Раніше повідомлялося, що біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.

    Підрозділи МВС разом з військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи очеплено поліцейськими.

    трагедія МВС ЗСУ ДСНС РНБО авіакатастрофа літак Харківщина рятувальники
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