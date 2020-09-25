Авіакатастрофа на Харківщині: пілот повідомляв про відмову лівого двигуна



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Авіакатастрофа під Харковом

Літаку був наданий дозвіл на посадку

Пілот літака АН-26 Збройних сил України, який розбився у Харківській області ввечері 25 вересня, повідомляв про відмову лівого двигуна.

Про це заявив глава Харківської ОДА Олексій Кучер під час брифінгу.

«Було повідомлення від пілота про те, що відмовив лівий мотор», – сказав він.

Водночас Кучер наголосив, що під час навчань інколи спеціально вимикають один з моторів, і для досвідченого льотчика це не є критичною ситуацією.

«Що відбулось потім, теж незрозуміло, буде встановлювати слідство», – сказав голова ОДА.

Кучер зазначив, що літаку був наданий дозвіл на посадку.

«За попередніми даними, пілот повідомляв, що відмовив лівий двигун... Ті, що вижили, вистрибнули з літака», – зазначив Кучер.

За його словами, серед загиблих курсанти 3 і 4 курсів.

Як відомо, аварія літака сталася ввечері 25 вересня на відстані близько 2 км до військового аеропорту.

Кучер додав, що розслідування обставин авіакатастрофи буде проводити Державне бюро розслідувань (ДБР).

Раніше п'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав оголосити жалобу за загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом.

Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, что на борту літака були курсанти.

За попередніми даними, в результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 20 осіб.

Раніше повідомлялося, що біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.

Підрозділи МВС разом з військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи очеплено поліцейськими.