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    Події в Україні

    У Харкові радіаційна загроза: окупанти знову обстріляли ядерну установку

    Ядерна підкритична установка &laquo;Джерело нейтронів&raquo; не&nbsp;розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій - У Харкові радіаційна загроза: окупанти знову обстріляли ядерну установку
    Ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів» не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій

    Оцінити масштаби пошкодження ядерної установки неможливо через бойові дії

    У суботу, 26 березня, окупанти знову обстріляли ядерну підкритичну установку «Джерело нейтронів», яка розташована на майданчику Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (м. Харків). Про це повідомляє Держатомрегулювання України.

    «За інформацією експлуатуючої організації (ННЦ ХФТІ), 26.03.2022 року ЯПУ «Джерело нейтронів» в черговий раз потрапила під обстріли», - йдеться в повідомленні.

    Наразі оцінити масштаби пошкоджень неможливо через бойові дії, які не припиняються в районі розташування ядерної установки.

    Держатомрегулювання звертає увагу, що ЯПУ «Джерело нейтронів», як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій.

    «Продовження її бомбардування та/або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій», - попереджає Держатомрегулювання.

    Нагадаємо, 10 березня російські окупанти завдали авіаудару по Харківському фізико-технічному Інституту, де розташована ядерна установка.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація ядерне паливо #stoprussia
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    У Харкові радіаційна загроза: окупанти знову обстріляли ядерну установку