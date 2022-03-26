У Харкові радіаційна загроза: окупанти знову обстріляли ядерну установку

Ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів» не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій

Оцінити масштаби пошкодження ядерної установки неможливо через бойові дії

У суботу, 26 березня, окупанти знову обстріляли ядерну підкритичну установку «Джерело нейтронів», яка розташована на майданчику Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (м. Харків). Про це повідомляє Держатомрегулювання України.

«За інформацією експлуатуючої організації (ННЦ ХФТІ), 26.03.2022 року ЯПУ «Джерело нейтронів» в черговий раз потрапила під обстріли», - йдеться в повідомленні.

Наразі оцінити масштаби пошкоджень неможливо через бойові дії, які не припиняються в районі розташування ядерної установки.

Держатомрегулювання звертає увагу, що ЯПУ «Джерело нейтронів», як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій.

«Продовження її бомбардування та/або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій», - попереджає Держатомрегулювання.

Нагадаємо, 10 березня російські окупанти завдали авіаудару по Харківському фізико-технічному Інституту, де розташована ядерна установка.