Про що говорив Байден у Варшаві: найважливіші тези виступу
Глава Білого дому запевнив українців у підтримці
Президент США Джо Байдена 26 березня в ході візиту до Польщі виступив у Варшаві із промовою щодо України. Очільник Білого дому наголосив:
- Українці борються за свою свободу протягом багатьох століть.
- «Я хочу, щоб ви знали, ми з вами, Америка з вами!». Я повторю те, що сказав сьогодні міністру оборони України. Ми з вами! І крапка!».
- Путін поставив собі за мету, якої не досягне – Байден.
- «Неправда, що ми збираємося розширювати НАТО. Це брехня, яку розповсюджує Росія».
- Ситуація не буде вирішена за кілька днів чи місяців. Треба підготуватись до довготривалої боротьби.
- Україна хоробро здійснює супротив в боротьбі за демократію, за верховенство права, свободу слова, право на асоціацію, свободу преси тощо.
- Росія в себе придушила демократію, і зараз намагається це зробити в інших місцях.
- Путін не зацікавлений в будь-яких переговорах, а ми не зацікавлені у війні.
- Рубль внаслідок санкцій перетворився на попіл. Економіка Росії практично впала наполовину. Саме Путіна потрібно вважати винним у цьому.
- Країни НАТО – одне ціле, тому Путін не має навіть думати атакувати їх.
- Мене вразила щирість та співчуття поляків до українців. Вони відкрили свої серця та будинки.
- США будуть виділяти кошти на гуманітарну допомогу Україні.
- Ця війна вже стала стратегічним провалом Росії.
- Україна вистояла, і НАТО теж сильніше, аніж колись. За місяці робиться те, що колись робилось роками.
- Росія повертається до Радянського Союзу.
- Звертається до росіян: «Ви не є нашими ворогами. Я не вірю, що ви готові підтримати вбивства невинних. Агресія Путіна відкинула вас у 19 століття».
- Нова боротьба за свободу вже існує. Європа має позбавитись залежності від палива Росії. Ми працюємо над цим питанням.
- Те, що було у Другій Світовій, російська армія робить в Україні.
- Україна ніколи не буде перемогою для Росії.
- «Зараз Україна – на передовій лінії у боротьбі за демократію та за свободу».
- «Ми пропонували Кремлю реальні пропозиції для стабілізації ситуації, але Кремль їх відкинув. Ми попереджали, що вони вторгнуться, але вони казали: «Ні, це тільки навчання, ми не збираємося нападати».
- «Навіть не думайте наступити війною бодай на одну країну НАТО. Ми всі єдине ціле».
- «Ми не припинимо спроб допомогти жителям Маріуполя!».
- Байден: «Путін сказав, хоче скинути Зеленського, єврея, якого законно обрано, чий дід боровся з нацистською Німеччиною».
- «Путін може і повинен закінчити цю війну. А мій меседж Європі – вона має припинити газову залежність від Росії»
Сьогодні у Варшаві Байден висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін розраховував на те, що зможе розколоти НАТО. А коли йому не вдалося розмежувати країни-члени НАТО через його вторгнення до України, він був здивований.
Нагадаємо, Байден після спілкування з українськими біженцями вилаяв Путіна.
Як відомо, раніше Байден прибув з візитом до польського міста Жешув. Візит буде тривати два дні.