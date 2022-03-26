Про що говорив Байден у Варшаві: найважливіші тези виступу

Глава Білого дому запевнив українців у підтримці

Президент США Джо Байдена 26 березня в ході візиту до Польщі виступив у Варшаві із промовою щодо України. Очільник Білого дому наголосив:

Українці борються за свою свободу протягом багатьох століть.

«Я хочу, щоб ви знали, ми з вами, Америка з вами!». Я повторю те, що сказав сьогодні міністру оборони України. Ми з вами! І крапка!».

Путін поставив собі за мету, якої не досягне – Байден.

«Неправда, що ми збираємося розширювати НАТО. Це брехня, яку розповсюджує Росія».

Ситуація не буде вирішена за кілька днів чи місяців. Треба підготуватись до довготривалої боротьби.

Україна хоробро здійснює супротив в боротьбі за демократію, за верховенство права, свободу слова, право на асоціацію, свободу преси тощо.

Росія в себе придушила демократію, і зараз намагається це зробити в інших місцях.

Путін не зацікавлений в будь-яких переговорах, а ми не зацікавлені у війні.

Рубль внаслідок санкцій перетворився на попіл. Економіка Росії практично впала наполовину. Саме Путіна потрібно вважати винним у цьому.

Країни НАТО – одне ціле, тому Путін не має навіть думати атакувати їх.

Мене вразила щирість та співчуття поляків до українців. Вони відкрили свої серця та будинки.

США будуть виділяти кошти на гуманітарну допомогу Україні.

Ця війна вже стала стратегічним провалом Росії.

Україна вистояла, і НАТО теж сильніше, аніж колись. За місяці робиться те, що колись робилось роками.

Росія повертається до Радянського Союзу.

Звертається до росіян: «Ви не є нашими ворогами. Я не вірю, що ви готові підтримати вбивства невинних. Агресія Путіна відкинула вас у 19 століття».

Нова боротьба за свободу вже існує. Європа має позбавитись залежності від палива Росії. Ми працюємо над цим питанням.

Те, що було у Другій Світовій, російська армія робить в Україні.

Україна ніколи не буде перемогою для Росії.

«Зараз Україна – на передовій лінії у боротьбі за демократію та за свободу».

«Ми пропонували Кремлю реальні пропозиції для стабілізації ситуації, але Кремль їх відкинув. Ми попереджали, що вони вторгнуться, але вони казали: «Ні, це тільки навчання, ми не збираємося нападати».

«Навіть не думайте наступити війною бодай на одну країну НАТО. Ми всі єдине ціле».

«Ми не припинимо спроб допомогти жителям Маріуполя!».

Байден: «Путін сказав, хоче скинути Зеленського, єврея, якого законно обрано, чий дід боровся з нацистською Німеччиною».

«Путін може і повинен закінчити цю війну. А мій меседж Європі – вона має припинити газову залежність від Росії»

Сьогодні у Варшаві Байден висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін розраховував на те, що зможе розколоти НАТО. А коли йому не вдалося розмежувати країни-члени НАТО через його вторгнення до України, він був здивований.

Нагадаємо, Байден після спілкування з українськими біженцями вилаяв Путіна.

Як відомо, раніше Байден прибув з візитом до польського міста Жешув. Візит буде тривати два дні.