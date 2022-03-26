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    Про що говорив Байден у Варшаві: найважливіші тези виступу

    Президент США - Про що говорив Байден у Варшаві: найважливіші тези виступу
    Президент США
    скріншот із відео

    Глава Білого дому запевнив українців у підтримці

    Президент США Джо Байдена 26 березня в ході візиту до Польщі виступив у Варшаві із промовою щодо України. Очільник Білого дому наголосив:

    • Українці борються за свою свободу протягом багатьох століть.
    • «Я хочу, щоб ви знали, ми з вами, Америка з вами!». Я повторю те, що сказав сьогодні міністру оборони України. Ми з вами! І крапка!».
    • Путін поставив собі за мету, якої не досягне – Байден.
    • «Неправда, що ми збираємося розширювати НАТО. Це брехня, яку розповсюджує Росія».
    • Ситуація не буде вирішена за кілька днів чи місяців. Треба підготуватись до довготривалої боротьби.
    • Україна хоробро здійснює супротив в боротьбі за демократію, за верховенство права, свободу слова, право на асоціацію, свободу преси тощо.
    • Росія в себе придушила демократію, і зараз намагається це зробити в інших місцях.
    • Путін не зацікавлений в будь-яких переговорах, а ми не зацікавлені у війні.
    • Рубль внаслідок санкцій перетворився на попіл. Економіка Росії практично впала наполовину. Саме Путіна потрібно вважати винним у цьому.
    • Країни НАТО – одне ціле, тому Путін не має навіть думати атакувати їх.
    • Мене вразила щирість та співчуття поляків до українців. Вони відкрили свої серця та будинки.
    • США будуть виділяти кошти на гуманітарну допомогу Україні.
    • Ця війна вже стала стратегічним провалом Росії.
    • Україна вистояла, і НАТО теж сильніше, аніж колись. За місяці робиться те, що колись робилось роками.
    • Росія повертається до Радянського Союзу.
    • Звертається до росіян: «Ви не є нашими ворогами. Я не вірю, що ви готові підтримати вбивства невинних. Агресія Путіна відкинула вас у 19 століття».
    • Нова боротьба за свободу вже існує. Європа має позбавитись залежності від палива Росії. Ми працюємо над цим питанням.
    • Те, що було у Другій Світовій, російська армія робить в Україні.
    • Україна ніколи не буде перемогою для Росії.
    • «Зараз Україна – на передовій лінії у боротьбі за демократію та за свободу».
    • «Ми пропонували Кремлю реальні пропозиції для стабілізації ситуації, але Кремль їх відкинув. Ми попереджали, що вони вторгнуться, але вони казали: «Ні, це тільки навчання, ми не збираємося нападати».
    • «Навіть не думайте наступити війною бодай на одну країну НАТО. Ми всі єдине ціле».
    • «Ми не припинимо спроб допомогти жителям Маріуполя!».
    • Байден: «Путін сказав, хоче скинути Зеленського, єврея, якого законно обрано, чий дід боровся з нацистською Німеччиною».
    • «Путін може і повинен закінчити цю війну. А мій меседж Європі – вона має припинити газову залежність від Росії»

    Сьогодні у Варшаві Байден висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін розраховував на те, що зможе розколоти НАТО. А коли йому не вдалося розмежувати країни-члени НАТО через його вторгнення до України, він був здивований.

    Нагадаємо, Байден після спілкування з українськими біженцями вилаяв Путіна.

    Як відомо, раніше Байден прибув з візитом до польського міста Жешув. Візит буде тривати два дні.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Про що говорив Байден у Варшаві: найважливіші тези виступу