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    Події в Україні

    Окупанти нанесли авіаудар по Харківському інституту з ядерною установкою

    Після бомбардування на ядерній&nbsp;установці &laquo;Джерело нейтронів&raquo; виявлено ряд ушкоджень - Окупанти нанесли авіаудар по Харківському інституту з ядерною установкою
    Після бомбардування на ядерній установці «Джерело нейтронів» виявлено ряд ушкоджень
    фото: Укрінформ

    Російські загарбники вже вдруге обстрілюють Інститути, де знаходиться ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів»

    Сьогодні, 10 березня, о 20:30 російські окупанти нанесли авіаудар по Харківському фізико-технічному Інституту, розташованому в П'ятихатках. Про це повідомив екснардеп, член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко у Telegram.

    Він нагадав, що в цьому інституті у 1930 році вперше в Європі було виявлено нейтрон.

    «Там же знаходяться джерела радіаційного опромінення, що використовується в наукових цілях», - зазначив Лещенко.

    Нагадаємо, що 6 березня ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів», яка розташована на майданчику Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (м. Харків) потрапило під обстріли. В результаті бомбардування виявлено ряд ушкоджень обладнання та будівель установки.

    Як повідомляв «Енергоатом», вдень 10 березня ситуація на ядерній установці залишалася без змін:

    • ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан (режим «тривалий зупин»);
    • радіаційний фон (потужність амбієнтного еквівалента дози гамма- і нейтронного випромінювання на робочих місцях персоналу та території проммайданчика установки) не зазнав змін та знаходиться в допустимих межах;
    • персонал продовжує впровадження заходів із усунення наслідків бомбардування та підтримання у працездатному стані обладнання ядерної установки.

    Як повідомлялося, російські загарбники знищили у Харкові приблизно 400 багатоповерхівок.

    СБУ також попереджає, що російські загарбники можуть підірвати склади аміаку на Харківщині.

    Теги: Харків Росія окупанти Енергоатом бомбардування #stoprussia
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    Окупанти нанесли авіаудар по Харківському інституту з ядерною установкою