Окупанти нанесли авіаудар по Харківському інституту з ядерною установкою

Після бомбардування на ядерній установці «Джерело нейтронів» виявлено ряд ушкоджень

Російські загарбники вже вдруге обстрілюють Інститути, де знаходиться ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів»

Сьогодні, 10 березня, о 20:30 російські окупанти нанесли авіаудар по Харківському фізико-технічному Інституту, розташованому в П'ятихатках. Про це повідомив екснардеп, член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко у Telegram.

Він нагадав, що в цьому інституті у 1930 році вперше в Європі було виявлено нейтрон.

«Там же знаходяться джерела радіаційного опромінення, що використовується в наукових цілях», - зазначив Лещенко.

Нагадаємо, що 6 березня ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів», яка розташована на майданчику Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (м. Харків) потрапило під обстріли. В результаті бомбардування виявлено ряд ушкоджень обладнання та будівель установки.

Як повідомляв «Енергоатом», вдень 10 березня ситуація на ядерній установці залишалася без змін:

ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан (режим «тривалий зупин»);

радіаційний фон (потужність амбієнтного еквівалента дози гамма- і нейтронного випромінювання на робочих місцях персоналу та території проммайданчика установки) не зазнав змін та знаходиться в допустимих межах;

персонал продовжує впровадження заходів із усунення наслідків бомбардування та підтримання у працездатному стані обладнання ядерної установки.

Як повідомлялося, російські загарбники знищили у Харкові приблизно 400 багатоповерхівок.

СБУ також попереджає, що російські загарбники можуть підірвати склади аміаку на Харківщині.