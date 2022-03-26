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    Думки вголос

    Путін – загроза для всього людства

    Одна божевільна людина займається ядерним шантажем - Путін – загроза для всього людства
    Одна божевільна людина займається ядерним шантажем
    зображення з відкритих джерел

    Росія вже програла, саме тому її лідер такий небезпечний

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    Человечество переживает острейший с 1939 года военно-политический кризис. Даже более опасный. На этот раз нам противостоит Гитлер с атомной бомбой.

    Путин давно уже открыто угрожает ядерным оружием. Каждый раз он дает Западу понять следующее:

    Я собираюсь выиграть у вас войну и поставить вас на колени, несмотря на то, что я уступаю вам во всем: экономически, технологически, в конвенциональных вооружениях. Потому что у меня есть перед вами только одно, но решающее преимущество: я готов применить ядерное оружие, а вы нет.

    Я готов пожертвовать сотнями тысяч жизней ради моей великой цели, а вы даже для своей защиты нет. Поэтому вы отступите и капитулируете. Для этого мне достаточно будет выиграть только один психологический поединок. Ужаснувшись моему ядерному шантажу или, если понадобится, моему одному тактическому ядерному удару, вы содрогнетесь, отступите и навсегда уйдете из мировой истории.

    Вся агрессивная российская внешняя политика последних 10-15 лет основана исключительно на его уверенности в том, что Запад испугается его ядерного шантажа и отступит

    К сожалению, эта его уверенность психологически многократно подкреплялась робостью Запада и отсутствием его адекватной реакции на все более наглое поведение murderous dictator.

    Украинцы сегодня 300 спартанцев, защищающих Свободный мир от маньяка с ядерным оружием. Мир восхищен стойкостью и героизмом Украины, остановившей агрессора, но уверенный в своей безнаказанности Путин готов уничтожать украинские города с воздуха так же, как он ранее уничтожил Грозный и Алеппо. Мариуполь тому пример.

    Ежедневные клятвенные обещания Байдена и Столтенберга НЕ вводить бесполетную зону над Украиной плюс отказ предоставлять Украине самолеты и дистанционные средства ПВО это лицензия, выданная Путину на любые военные преступления в Украине.

    Эта лицензия каждый раз сопровождается уверениями западных политиков, что если Путин полезет в Балтию, то там уж они обязательно будут сражаться за каждый дюйм Article 5 territory. Но скажите мне, чем же в вопросе жизни и смерти так отличаются дюйм латышской и дюйм украинской территорий?

    И какой же стратегический резон сдать без боя огромную Украину, героически и успешно сражающуюся с ордой, чтобы завтра противостоять Путину на прижатом к морю, отрезанном от основных сил НАТО балтийском пятачке?! Не обманывают ли самих себя лидеры Запада, пытаясь отложить «на потом» свой экзистенциальный выбор? А пока Путин собирается нарезать Запад как салями.

    А вот лично для Путина поражение в войне с Украиной действительно не экзистенциональная, а стопроцентная смертельная угроза

    Поражение означает для него немедленную политическую смерть, а через некий короткий промежуток времени и смерть физическую.

    А он стратегически проиграл войну в первый же день, когда российские десантники были выбиты из гостомельского аэродрома. Все, что происходит с тех пор, это только череда его новых военных преступлений, ведущая к неизбежному исходу.

    Свой личный крах он в своем изуродованном сознании совершенно искренне (по Гессу-Володину) воспринимает как уничтожение России ее традиционными историческими врагами. А на свой глубинный народец, да, покорный и неприхотливый, но не охваченный великим имперским драйвом, он смотрит так же, как его предшественник в бункере смотрел на немцев, прятавшихся от бомбежек в берлинском метро.

    Он очень опасен. Для всего мира и, может быть, больше всего для 140 миллионов российских граждан.

    Джерело: Каспаров.ру

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    Теги: росія окупанти війна путін ядерна зброя Україна окупація #stoprussia
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    Путін – загроза для всього людства