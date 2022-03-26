Посольство Росії у Празі вмилось кров'ю (фото)

Організаторами акції стали активісти групи Dekomunisti

У суботу вранці група чеських активістів провели акцію протесту перед посольство Росії у Чехії і отримала запрошення прийти ще – у робочий день. Фото з цієї акції опублікував портал Seznam Zpravy.

Організатор цього перформансу, Давід Штеффель, не є політиком, натомість є одним з активістів групи Dekomunisti, які прагне оголосити комуністів поза законом у Чехії та час від часу організовує протести з цього приводу.

Кожен із чотирьох учасників акції прийшов до посольства з п’ятилітровим відром «штучної крові» – водного розчину, що зовні нагадує кров.

Штеффель пояснив, що акція є символічною, оскільки у організмі дорослої людини є приблизно 5 літрів крові. «Наша акція є відповіддю на вбивство невинних мирних жителів, особливо дітей, жінок та людей похилого віку. Наша «кров» – ніщо в порівнянні з справді пролитою кров’ю через бездушну політику Путіна», – зазначив він.

Те, що для «нападу» на посольство була обрана не стійка фарба, а водний розчин, який легко змивається – є свідомим вибором активістів.

«На відміну від війни, яку Росія веде в Україні, цей протест є ненасильницьким і не завдає жодної майнової шкоди», – пояснив Давід Штеффель.

Seznam Zpravy зазначає, що перфоманс не викликав протесту правоохоронців, закріплених за посольством, і навіть навпаки.

«Що це за героїзм о сьомій ранку поливати сходи? Чому б вам не зробити це в робочий час?», – як стверджують ЗМІ, перепитав патрульний співробітник Служби охорони поліції Чехії.

Між тим, Давід Штеффель справді планує повторювати цю акцію. Активісти визначили список з 15 будинків, що належать РФ, а також опублікували рецепт «штучної крові» для того, щоби усі бажаючі могли його застосувати – до нього увійшла вода, какао та харчові барвники (5 частин червоного, одна частина зеленого).

Організатори акції оголосили «кривавий місяць» для майна РФ у Чехії, який розпочався «нападом» на посольство держави-агресора.